Juani Mimbrero guanya per segon cop el Concurs de Mestres Xatonaires del Vendrell

El passat diumenge 5 de febrer, el Vendrell va celebrar la Xatonada Popular amb el 31è Concurs de Mestres Xatonaires, la 30a Exhibició de Xatonaires Infantils i la 24a Fira de productes alimentaris naturals i artesanals.



La guanyadora del Concurs de Mestres Xatonaires va ser la vendrellenca Juani Mimbrero, que ja va guanyar aquest concurs l’any 2003. La segona classificada va ser Loli Donaire; la tercera, Mercè Mata; el quart, Sergi Rovira; el cinquè, Josep Ferré, i el sisè, Juan Carlos Fuentes. Abans del lliurament de premis, es va investir la guanyadora de l’any passat, Maria Gallego, Mestre Xatonaire com a membre de l’Associació Gastronòmica de la Universitat del Xató de Catalunya. I es va lliurar una placa de reconeixement als familiars de Matías Toledo, que va morir recentment, per la seva tasca voluntària per tirar endavant la Xatonada Popular.

A l’Exhibició de Xatonaires Infantils hi van participar més de 200 nens i nenes que havien fet els cursets “Aprèn a fer xató”, entre els quals es va sortejar una bicicleta cedida per Runnbikes.

Durant la jornada es ban repartir 1.500 degustacions de xató i la ruleta solidària, que enguany anava a càrrec de La Ballaruga, va recaptar 509 euros.

Pel que fa a les activitats paral·leles, hi va haver tallers i jocs infantils, trobada d'intercanvi de plaques de cava, entre d’altres. Aquest any també hi van participar tres dolceries del Vendrell (Pastisseria Conflent, Dolceria Soler i Pastisseria Vendrellenca) amb la venda de productes relacionats amb el xató i el nostre territori.

I la gran novetat d’enguany, l’espai “Xató Experience”, va tenir una molt bona acollida. La carpa es va omplir de persones interessades per les noves formes de cuinar el xató i un centenar van poder gaudir de les degustacions presentades pel col·lectiu Terra i Taula.

El regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, valora molt positivament el desenvolupament d’aquesta festa gastronòmica del Vendrell i la bona acollida que ha tingut la combinació entre la tradició i la innovació d’un plat tan popular com és el xató.

