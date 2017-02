La Festa dels Espigalls, a Vilanova, va servir 500 degustacions

De la mà de l’Associació Espigalls del Garraf i de la Xarxa Productes de la Terra Garraf, va tenir lloc el passat diumenge 5 de febrer la I Festa de l’Espigall, acte popular i festiu al voltant dels espigalls, producte singular i genuí de la comarca. Aquest acte va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Diputació de Barcelona.

Malgrat el vent, l’acte va ser tot un èxit. Es van donar a tastar 500 degustacions entre els assistents.

La festa va començar amb el conte “L’Espigall que volia fer amics”, a càrrec d’Alicia Giménez, treballadora del Mercat de Vilanova. Els nens i les nenes que varen assistir varen poder gaudir d’aquesta història que –com ja anuncia el seu títol- tenia de protagonista ni més ni menys que un espigall.

Tot seguit, es va fer un acte de reconeixement a aquelles persones que, amb la seva tasca, passió i bon fer han permès preservar aquesta verdura contribuint cadascú des d’un àmbit diferent i des del que saben fer, com ara el conreu, el coneixement, la cuina i la divulgació, entre d’altres.

Rosa Huguet, presidenta de Node Garraf, va lliurar un obsequi a Bernat Martino, net del ja desaparegut Francesc Cosp, conegut com a Ciscu de la Sínia el Caçador, en reconeixement a la seva tasca de promoció i preservació dels espigalls, i en especial per la divulgació entre la població escolar de la ciutat. Huguet també va manifestar la voluntat de seguir treballant conjuntament amb l’Associació per la consecució de la DOP dels Espigalls.

David Montes, regidor adjunt de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova, va lliurar l’obsequi a Josep Maria Sánchez que, mitjançant el càtering Caserco, ha introduït aquest producte als menjadors de moltes escoles de la comarca.

Per la seva banda, Xavier Mestres, President de l’Institut Català de la Cuina, va lliurar el guardó a Montserrat Ramos, cuinera i mestressa de casa.

Finalment, Eva Bolaño, directora dels Mercats Municipals, va agrair a l’Institut Joan Ramon Benaprès la seva col·laboració i predisposició a cuinar de formes diverses i originals els espigalls. Vàrem poder tastar Quiche d’espigalls, Croquetes d’espigalls amb nous i formatge, Kebab d’espigalls i espigalls saltejats amb arengades. L’Eva també ens va sorprendre amb una melmelada que ha batejat com “melmelada d’espigalls Ciscu Cosp-Sínia el Caçador”

Aquestes degustacions es varen poder acompanyar amb vins del Massís del Garraf, “Arç Blanc” i cervesa artesana de Vilanova “La Font del Diable”. Tots dos productes són d’empreses membres de la Xarxa Productes de la Terra del Garraf.

Durant la jornada, el Zappa Màgic va fascinar petits i grans amb la seva màgia, que va arribar al moment més sorprenent quan va fer aparèixer del no res uns espigalls.