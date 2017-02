Foment de Sitges celebra el seu centenari

L’1 de maig de 1916 va nèixer la ‘Comisión de Atracción de Forasteros’ que anys després es va constituir com a ‘Sociedad de Atracción de Forasteros’, una entitat que durant molts anys ha viscut com a Foment de Turisme orientada a celebrar esdeveniments i celebracions locals per atraure el turisme.

Amb motiu del seu centenari, l’entitat ha celebrat aquest dijous al Palau Maricel un acte per homenatjar a persones i entitats que han participat en la trajectòria de l’entitat a través del Ral·li de Cotxes Antics, el Corpus, la Verema o el pubillatge.

Durant l’acte, l’alcalde Miquel Forns va fer un recordatori cap a “Lluís Font i la seva junta, per la seva visió pionera de pensar en crear una entitat amb la societat de Sitges per promocionar esdeveniments. Un fet que actualment forma part del nostre adn, i que ens ha ajudat a posicionar-nos com a destinació turística de qualitat”. “Aquelles persones pioneres ja ho van veure molt abans que nosaltres” va dir Forns.

La presidenta de Foment de Sitges, Maria Marín, va dir que “a Foment de Sitges hi han fets importants, com el voluntariat i les persones agosarades que van impulsar activitats de rellevància com la taula més llarga del món, i que han potenciat tradicions per fer-les més vives que mai, com la incorporació de la figura de l’hereu en el pubillatge”.

Per la seva part, el director general de Cultura Popular, Lluís Puig, va remarcar que “la tradició es agafar l’herència del passat, donar-li sentit en l’actualitat i encaminar-la al futur”.

Durant l’acte, carregat d’emotivitat, es van projectar diferents audiovisuals recordant la història de Foment de Sitges al llarg dels cent anys, i es van entregar diplomes a persones i entitats que han participat en les diferents activitats. L’acte va reunir als expresidents Miquel Matas, Toni Marin i Joan Carbonell.