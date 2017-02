Obre aquest dissabte el Punt d’Informació del Parc d’Olèrdola per a difondre els seus recursos turístics

Olèrdola té innegables atractius turístics que fan que la visita al municipi sigui molt recomanable. Per a poder difondre tota l’oferta i ajudar al visitant a triar què fer a Olèrdola durant la seva estada, aquest dissabte 18 de febrer es posa en marxa a l’edifici de l’Ajuntament el Punt d’Informació del Parc d’Olèrdola, que obrirà els dissabtes en horari de 10:00 a 13:00h.

Aquest Punt d’Informació del Parc d’Olèrdola també actuarà com a oficina d’informació turística del municipi. La seva activació és fruit d’un conveni de col·laboració signat per la Diputació i l’Ajuntament d’Olèrdola, amb vigència fins al 2019. Tríade, l’empresa que organitza la programació d’activitats al Parc d’Olèrdola, posa de nou la seva experiència i solvència al servei del municipi i assumeix la gestió d’aquest Punt d’Informació. Josep Anton Pérez, responsable de Tríade, posa l’accent en què aquest nou projecte té el propòsit de difondre tant l’informació turística que genera el Parc d’Olèrdola com la resta de serveis del municipi vinculats amb la promoció turística i el lleure. El propòsit és el d’ajudar a la difusió turística i atendre les visites de manera directa.

A excepció del moment en què hi hagi activitat al parc i dels mesos de juliol i agost, durant els dissabtes al matí el visitant tindrà un lloc de referència on rebre assessorament per part d’una professional que l’orientarà sobre la programació d’actes a Olèrdola, possibilitats de fer rutes a peu, o bé establiments per anar a menjar i cellers per visitar.

Aquest Punt d’Informació al Parc s’inscriu dins dels punts d’informació que la Diputació promou als parcs naturals. En el cas del Penedès, s’insereix igualment en la creixent aposta per l’enoturisme.

El regidor de patrimoni de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sadurní, assenyalava la importància de posar en marxa aquest Punt d’Informació i recordava que “pocs municipis tenen el nostre Patrimoni Històric amb el Conjunt Monumental,5 esglésies romàniques,2 torres medievals,2 mil·liaris romans,les Balmes de la Vall,el Pla dels Albats o restes històriques medievals” així com la possibilitat de fer rutes a peu en entorns privilegiats o conèixer barraques de pedra seca . Sadurní indicava que el Punt d´Informació també té una ubicació excel.lent, donat que es troba dins el trajecte de la Carretera del Vi,la primera “wine road” de l´Estat. El regidor resumia que "es busca un molt bon servei d´atenció i acollida al visitant, millorant la difusió i informació que es difon del Parc d´Olèrdola i del municipi.”