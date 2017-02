Els gremis de carnissers i xarcuters preveuen vendre 250.000 quilos de botifarra d’ou durant el carnaval

Els gremis de carnissers i xarcuters de Catalunya preveuen que les 2.225 botigues que hi estan adscrites venguin una mitjana de 150 quilos de botifarra d’ou des d’aquest cap de setmana fins a acabar les festes de Carnaval, fet que suposaria unes vendes globals de 250.000 quilos. “Som optimistes i esperem que hi hagi un increment de vendes seguint la incidència positiva dels últims anys” ha puntualitzat Pròsper Puig, president de la Confraria del Gras i Magre. En paral·lel, la Fundació Oficis de la Carn, amb el suport de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers–Xarcuters, organitza el Concurs de Botifarra d’Ou Artesana 2017 com a acte d’inici de la setmana de Carnestoltes. Valentí Fàbregas, de Fàbregas Xarcuters de Barcelona, ha guanyat la categoria de botifarra tradicional i Josep Terradellas, de Can Cerilles de Manlleu (Osona) s’ha endut la de botifarra innovadora amb una botifarra d’ou i alls tendres.