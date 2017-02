L’atur del Vendrell disminueix fins a nivells del 2008

Al final de l’any 2016 es va registrar la xifra de 3.631 persones aturades al Vendrell, una de les més baixes des del 2008. Tot i aquest cicle positiu, la taxa d’atur continua sent alta, del 21%, uns cinc punts per sobre de la mitjana de Catalunya.



Més grans de 45 anys i les que tenen menys formació acadèmica



Una de les preocupacions són les situacions de llarga durada i sense subsidis d’atur. Un 28% de les persones aturades fa més de dos anys que ho estan i un 41% fa més d’un any. El 78% de les persones que fa més de dos anys que estan a l’atur tenen més de 45 anys i només un 41% del total reben subsidi d’atur.



A part de les persones més grans de 45 anys, sobre les quals el Servei d’Ocupació de Catalunya ofereix nous programes ocupacionals, un altre sector de la població que pateix més la situació de desocupació és el que té menys formació acadèmica. Un 80% de les persones aturades com a molt tenen l’ESO. En aquest sentit, es continua treballant en programes de formació, alguns dels quals es combinen amb pràctiques laborals, i un dels objectius és aconseguir el retorn a la formació reglada.



Els set primers mesos de l’any són els més favorables en nombre de contractacions



L’any 2016 es van fer 9.500 noves contractacions, també una de les millors dades des del 2008. La meitat dels contractes es van fer a persones entre 30 i 45 anys i el 80% es van fer en els sectors de l’hostaleria, el comerç i les tasques administratives. Només el 18% dels contractes es van produir en el sector de la indústria, que és el que ofereix més estabilitat amb contractes de més durada.



Sobre la durada dels contractes, un 52% dels contractes són inferiors als 3 mesos i un 37% són de menys d’un mes. L’estacionalitat de l’economia, molt depenent del turisme i el comerç, es reflecteix en el fet que en els primers set mesos de l’any 880 persones aturades van trobar feina, la meitat de les quals va tornar a l’atur en els mesos de setembre, octubre i novembre. Al desembre es tornen a fer contractes per la campanya comercial nadalenca. Per tal d’ajudar a la contractació en els mesos de més dificultat, al 2016, l’EINA va posar a disposició de les empreses poder-se acollir a una subvenció d’1 euro per hora en els contractes a persones aturades, fets entre el setembre i el novembre i amb una durada de més de tres mesos. A través d’aquesta línia de subvenció es van contractar 10 persones.





Al 2016, l’EINA va ajudar a la seva inserció laboral un total de 345 persones



L’EINA té dos serveis per ajudar a la inserció laboral persones que es troben en situació d’atur. Per una banda, a través de la Borsa de Treball es van retornar al món laboral 240 persones aturades mitjançant la intermediació amb les empreses que fan arribar ofertes de treball. I, per una altra banda, a través de l’assessorament a l’emprenedoria 105 persones es van donar d’alta d’autònoms, tres dels quals es van poder acollir a una subvenció de l’EINA perquè portaven més de tres mesos a l’atur. Aquesta condició es tornarà a valorar en l’exercici del 2017 per tal que s’hi puguin acollir més nous autònoms. El 2015, quan no hi havia aquest criteri, s’hi van acollir 25.



El regidor d’Ocupació, Kenneth Martínez, ha destacat que “estem en un cicle positiu de reducció del nombre de persones aturades, però la taxa d’atur continua sent elevada i els esforços s’han de concentrar en ajudar els més grans de 45 anys, que porten més temps a l’atur i que es troben en una situació econòmica i familiar molt complicada”.