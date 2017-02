EIX DIARI, a la sessió de treball del Clúster Audiovisual de Catalunya dedicada a les start ups creatives

El Clúster Audiovisual de Catalunya ha organitzat, per primer cop fora de Barcelona, una sessió de treball o workshop dedicada a les start ups creatives. la jornada s'ha celebrat aquest matí a l'Agència Pública d'Innovació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Neàpolis i ha servit per a què les empreses emergents i les empreses amb trajectòria ja consolidada evidenciïn les necessitats i especificitats del sector.

Durant la presentació, la regidora d'Innovació i TIC de VNG, Ariadna Llorens, ha destacat "el gran dinamisme de la indústria audiovisual i d'start ups que hi ha al territori" i el paper que desenvolupa Neàpolis com a eix vertebrador i "de lideratge" de les empreses i emprenedors que basen la seva activitat i el seu objectiu de negoci en la tecnologia i el sector audiovisual i transmedia, realitat virtual, videojocs, etc.

Han participat en aquesta sessió explicant el seu model de negoci, així com les necessitats i trets diferencials de les empreses i start ups creatives Cheap Films; Spotlio; Claqueta i Acció/Catalonia Film School; Jaume Fargas; TN Produccions; Garraf New Media/Eixdiari, entre d'altres.