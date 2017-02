La Unió Europea concedeix 1,3 milions d’euros per a la dinamització turística de Coma-ruga

El projecte presentat per l’Ajuntament del Vendrell a la convocatòria dels FEDER, Recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l'activitat turística i econòmica, elaborat conjuntament per l’Àrea de Promoció econòmica i la regidoria d’Urbanisme i amb la col·laboració de les regidories de Turisme i de Via Pública, ha estat seleccionat i rebrà una aportació del 50% per part de la UE del total dels 2,6 milions d’euros pressupostats fins al 2020. L’altre 50% l’aportarà l’Ajuntament del Vendrell.

El projecte té dos objectius centrals: 1) recuperar i posar en valor els elements del patrimoni turístic de Coma-ruga, que impulsi de nou el seu atractiu i ajudi a desestacionalitzar la temporada turística, i 2) crear un centre urbà a Coma-ruga, que ajudi a estabilitzar la població, a cohesionar-la socialment i que contribueixi a diversificar l’activitat econòmica.

L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha mostrat avui la seva satisfacció per la concessió d’aquests fons, “que permetran revitalitzar el centre de Coma-ruga, recuperar la seva centralitat i potenciar-la com un element clau per reactivar la seva activitat econòmica, social, cultural i turística”.

El Vendrell, i en concret Coma-ruga, compta amb un ampli patrimoni arquitectònic i cultural vinculat al turisme. Aquest patrimoni es va començar a erigir a les darreries del segle XIX. Posteriorment, durant els anys 50 i 60 del segle passat, la societat Brisamar, S.A., va tirar endavant un ambiciós projecte urbanístic, que a més dels xalets de la urbanització incorporava edificis que havien de completar l’oferta lúdica i d’esbarjo: un cinema-teatre, un parc-jardí i un club, el Tabaris, que servia de lloc de reunió i esbarjo als estiuejants. Aquests edificis es van decorar amb mosaics de l’artista Santiago Padrós Elias. Durant els anys 70 aquesta oferta es va ampliar amb la construcció del port esportiu de Coma-ruga.

Precisament, segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, l’estratègia d’aquest projecte FEDER és “recuperar el patrimoni turístic de Coma-ruga perquè serveixi de dinamitzador de l’activitat econòmica i contribueixi també a estabilitzar la població empadronada”. Amb aquesta finalitat, el projecte proposa, d’una banda, reurbanitzar els espais i l’entorn dels edificis d’interès arquitectònic i artístic, creant una gran illa pública i oberta que englobi la plaça Germans Trillas, l’estany de Coma-ruga i els jardins del complex Tabaris. I d’altra banda, restaurar, rehabilitar i posar en valor els edificis del complex Tabaris, que podrien acollir equipaments veïnals i altres que dinamitzin l’activitat econòmica i empresarial de Coma-ruga.

En el marc de la valoració de la concessió dels FEDER, Kenneth Martínez ha destacat també que “aconseguir aquesta important subvenció recompensa l’esforç de tot l’equip de l’Eina i reforça alhora els objectius que ens havíem marcat a l’Àrea de Promoció Econòmica”.

Per la seva part, el regidor d’Urbanisme Josep Mercadé, ha expressat també la satisfacció pel fet que el treball conjunt i coordinat de diverses regidories hagi donat bons fruïts i ha subratllat el fet que el projecte presentat per l’Ajuntament del Vendrell hagi rebut una molt bona puntuació en la seva valoració. Mercadé ha explicat que el projecte de transformació urbana servirà, entre altres, per fer una plaça dels Germans Trillas “molt més agradable al passeig, més verda, que connectarà amb un recorregut amable que seguirà per l’estany, del qual també se’n rehabilitaran alguns elements, i pels espais exteriors vinculats al Tabaris”.

Mercadé ha explicat que el projecte s’ha concebut a partir de l’activació del patrimoni de la urbanització de Brisamar, com a un instrument de dinamització econòmica i turística, a partir d’una transformació física de l’entorn. Es tracta, segons Mercadé, “de combinar la millora del paisatge urbà i de la gestió de la mobilitat sostenible per construir un espai públic més amable. El projecte està encaminat a generar una centralitat urbana, amb massa crítica de trobada: un espai viu “.

De la seva banda, la regidora de Turisme, Eva M. Serramià, s’ha afegit a la felicitació conjunta per haver rebut aquests fons FEDER, “perquè era un punt d’actuació que ho necessitava urgentment” i ha manifestat la voluntat de començar a treballar el més ràpidament possible. Serramià ha puntualitzat que, tot i que de forma prioritària el projecte ha de permetre incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen tot l’any a Coma-ruga, amb un centre actiu, també revertirà en un impuls turístic a la zona, a la vegada que en la desestacionalització d’aquest turisme”. Per altra banda, ha assegurat que “el fet de posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural i aconseguir la seva restauració afegirà valor al Vendrell com a destinació de turisme cultural”.

L’alcalde, Martí Carnicer, ha conclòs explicant que la concreció de les actuacions del projecte es treballaran amb la participació dels veïns i veïnes de la zona a través d’un procés de participació ciutadana que s’engegarà properament.