Els treballadors de la neteja viària de Vilanova i la Geltrú desconvoquen la vaga gràcies a un acord amb l’empresa

Els treballadors del servei de neteja viària de Vilanova i la Geltrú han desconvocat la vaga indefinida que havia de començar aquest proper dijous 23 de febrer, coincidint amb l’inici del Carnaval. En un comunicat difós aquest dilluns al vespre, el sindicat CGT, majoritari a la plantilla, ha anunciat que els treballadors han arribat a un acord amb Valoriza per signar el conveni laboral, caducat des del 2015. Segons l’entesa, la setantena de treballadors de plantilla disposaran d’un nou conveni laboral pel període 2016-2019, on s’hi recull una pujada de sous equivalent a l’IPC interanual per a cada exercici. A més, pel 2018 s’hi estableix la creació d’un fons social de 2.000 euros. Segons la CGT, l’Assemblea de Treballadors ha avalat aquesta proposta per unanimitat.

Aquest acord a què ha arribat el comitè d’empresa amb Valoriza respon el principal reclam que feia la plantilla, que criticava la congelació de salaris vigent des del 2012 i defensava l’aprovació d’un conveni laboral pels anys 2016 i 2017 amb l’increment de sous, com a mínim, equivalent a l’IPC.

Finalment, l’acord s’ha eixamplat a un conveni trianual i s’ha acceptat l’actualització de sous segons l’augment de preus, fet que ha motivat la desconvocatòria de vaga prevista pel Carnaval. Durant l’última setmana, els treballadors havien mantingut diverses reunions amb l’empresa i també amb el govern de Vilanova, que ha intercedit en les converses com a mediador, preocupat per l’impacte que podia tenir l’aturada en plenes festes.