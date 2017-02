Més de 30 usuaris del projecte TIMOL estan treballant actualment al mercat laboral ordinari

El Projecte TIMOL continua realitzant la seva feina d'inclusió social mitjançant la inserció laboral al mercat de treball ordinari de persones amb diversitat funcional. Aquesta vegada, ha estat Fleca – Pastisseria LA CRÈME, ubicada al carrer Providència de Vilanova i la Geltrú; i l'empresa de neteja NDAVANT Multiserveis, de Sant Pere de Ribes, que la setmana passada han augmentat la seva plantilla amb la incorporació d'un usuari a cadascuna de les empreses. TIMOL utilitza la metodologia del Treball amb Suport per obtenir els millors resultats, amb un seguiment que es va fent més dilatat en el temps a mesura que l'encaix entre l'empresa i la persona es va fent òptim.

El treballador contractat a la Pastisseria de La Crème, està duent a terme tasques com auxiliar de la fleca, des de fer cafès, entrepans, etc., fins a servir les taules i recollir-les. Tant la nova treballadora com l'emprresa estan satisfets amb aquesta incorporació i destaquen la iniciativa i actitud positiva que té a l'hora de desenvolupar les seves tasques. Aquesta nova inserció laboral ha permès aconseguir una nova fita per primera vegada en els 10 anys de durada del projecte: demostrant que les persones acollides al projecte també poden desenvolupar a la perfecció les funcions requerides com a auxiliar de cafeteria.

Pel que fa a l'empresa NDAVANT Multiservei, la usuària es va incorporar al servei de neteja del Centre d'Atenció Primària del municipi de Sitges. Aquesta contractació s'afegeix a les dues persones que desenvolupen tasques també de neteja a les escoles de Sant Pere de Ribes. La companyia ha continuat apostant pels treballadors del projecte TIMOL que persegueix aconseguir un encaix entre les persones treballadores amb diversitat funcional i les necessitats de l'empresa, en aquest cas referides a la qualitat en la neteja dels serveis oferts per NDAVANT.

Metodologia de Treball projecte TIMOL

La metodologia de treball que s'aplica al projecte TIMOL és la de Treball Amb Suport (TAS), per maximitzar l'adaptació de la persona al lloc de treball i a l'empresa. Per una banda, la persona realitza un itinerari de preparació i orientació per poder treballar en allò que més se li ajusta, tenint en compte els seus interessos i les seves competències. Per l'altra, l'empresa rep assessorament, se li presenta el/la candidat/a més idoni/a, se'ls dóna suport durant un període de pràctiques on la persona és acompanyada per una preparadora laboral, si es considera necessari. Un cop es comprova que funciona, que hi ha encaix, l'empresa contracta i es continua fent un seguiment durant tota la relació laboral. Durant aquest últim trimestre ha incrementat els recursos tècnics i materials, que han fet eliminar la llista d'espera dels participants per fer pràctiques professionals. A l'igual que Ndavant i la pastisseria La Mercè, moltes empreses estan participant, oferint pràctiques i contractacions laborals.