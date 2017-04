Bic Graphic comunica el tancament del seu centre logístic de La Granada, amb 32 empleats

La direcció de Bic Graphic ha anunciat als representants dels treballadors la fàbrica de Tarragona la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per extingir 136 contractes, un 36% de la plantilla. Els acomiadaments afectarien 69 treballadors dedicats a la producció i 67 més de l'àmbit administratiu. Els sindicats han rebutjat frontalment els plans de Bic Graphic i reclamen que s'estudiïn mesures alternatives per evitar els acomiadaments. En aquest sentit, recorden que fa només catorze mesos la direcció va anunciar un pla estratègic, un període de reflexió per reorientar la línia de productes promocionals sobre la qual pesa ara l'amenaça de l'ERO. El grup, precisament, va anunciar uns 400 milions d'euros de beneficis l'any passat. A banda dels acomiadaments a Tarragona, Norwood, la proveïdora de productes promocionals d'origen asiàtic del grup, ha anunciat el tancament del seu centre logístic a La Granada (Alt Penedès), que pot deixar 32 treballadors més al carrer.

L'anunci de la xifra dels acomiadaments ha caigut com una llosa sobre els representants dels treballadors que aquest divendres al matí es reunien per primer cop amb la direcció de l'empresa, coincidint amb l'obertura del període de consultes de 30 dies de l'ERO. "És un cop molt fort. Després de la incertesa d'un any i dos mesos que ens vinguin amb aquesta proposta és fa difícil de digerir", ha explicat el portaveu del comitè d'empresa d'UGT -sindicat majoritari- del centre tarragoní, Manel Molina. Curiosament, just després d'anunciar aquest pla estratègic el febrer de l'any passat, l'empresa premiava els seus treballadors amb una prima pels beneficis obtinguts pel grup Bic, segons recorda. Ara, la direcció està decidida a abocar a més d'un de cada tres treballadors a l'atur.

Impulsada per Bic als anys 60 i implantada a Tarragona fa dues dècades per donar sortida a la demanda de productes promocionals fabricats per l'empresa, com bolígrafs o encenedors, personalitzats amb els propis logotips, aquesta àrea productiva de la multinacional francesa no passa per un bon moment, segons admeten els sindicats. A banda de raons econòmiques, la direcció addueix motius organitzatius i productius per a l'ERO. La direcció pretén tancar la línia de productes importats sense marca de l'Àsia per Norwood –la proveïdora que forma part del mateix grup- que són manufacturats i personalitzats a Tarragona. La línia de producció pròpia d'elements promocionals de Bic Graphic es mantindria.

Tot i reconèixer que, efectivament, l'àrea de productes promocionals ha registrat pèrdues en els últims exercicis, els sindicats consideren que resulta però totalment inadequat abordar el seu futur i posar els acomiadaments sobre la taula sense conèixer els estudis de viabilitat i la documentació. "No veiem la possibilitat de parlar-ne si no garantim la viabilitat de l'empresa", apunta Molina. "Qui ens garanteix que no n'hi haurà més?", afegeix. En aquesta línia, subratlla la necessitat d'abordar un ventall de mesures alternatives per evitar els acomiadaments, com la reducció salarial o el replantejament de la producció "amb moltes possibilitats". "Les perspectives no són atractives", reconeix el mateix representant dels treballadors.

La pròxima reunió amb la direcció està prevista pel pròxim 27 d'abril. Els sindicats ja han anunciat que presentaran batalla per aturar l'ERO. Per la seva banda, CCOO ha denunciat també que ni els treballadors ni els seus representants han pogut participar ni fer seguiment de l'esmentat pla estratègic, havent fins i tot de recórrer a Inspecció de Treball, el Tribunal Laboral de Catalunya i altres instàncies per reclamar el dret a la informació.

En paral·lel a l'anunci sobre la planta de Tarragona, la proveïdora Norwood, del mateix grup Bic, ha anunciat el tancament del seu centre logístic situat a la població de La Granada (Alt Penedès). Una mesura que, de complir-se finalment, pot acabar deixant 32 treballadors a l'atur, elevant a 168 en total els possibles afectats a Catalunya per la reestructuració anunciada.