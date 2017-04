Els catalans compraran més d’1,6 milions de llibres i prop de 6 milions de roses per Sant Jordi

Els catalans compraran aquest Sant Jordi més d’1,6 milions de llibres i prop de 6 milions de roses. Aquesta és la previsió del Gremi de Llibreters i del Gremi de Floristes, respectivament, davant d’una diada atípica que s’escau en diumenge. Basant-se en el bon ritme de venda de llibres fins al març, els llibreters auguren que per Sant Jordi la facturació serà un 5% més alta que l’any anterior, arribant als 22 milions d’euros i superant els 1,6 milions d’exemplars venuts (l’any passat en van ser 1,58). Per contra, la venda de roses patirà un lleuger ressentiment -entre el 10% i el 15% menys- respecte les diades en dies laborables. Així, la xifra global s’estima entre 5,5 i 6 milions de roses. Això, malgrat que el nombre de parades no para de créixer –gairebé 4.000 llicències a Barcelona-, tal i com va recordar amb preocupació el Gremi dijous passat.

Les previsions del Gremi de Llibreters són optimistes de cara a Sant Jordi. La seva estimació que la facturació de la jornada creixerà al voltant del 5% se sustenta en dos fets. D’una banda, la tendència a l’alça de les vendes en les dues darreres diades (l’any passat es van facturar 20,1MEUR, un altre 5% més que el 2015); de l’altra, les vendes acumulades d’un inici d’any prometedor (amb un 4,11% més de llibres venuts que el 2016) que “fan pensar que Sant Jordi anirà en la mateixa línia”, segons expressava dies enrere el president del Gremi, Antoni Daura.

Per arrodonir la festa i estimular més el consum, els llibreters associats al Gremi han acordat que el tradicional descompte del 10% que s'aplica als llibres només el 23 d'abril enguany s'estengui també al dia anterior, és a dir, aquest dissabte.

El Gremi estima que a Barcelona hi haurà unes 400 parades de llibres, mentre que a la resta de Catalunya se n’esperen unes 600. Aquesta xifra, però, no té en compte un important volum de paradistes tant de grans cadenes no agremiades, com de les entitats socials i els particulars. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona preveu que el nombre de parades serà de 923.

D’altra banda, el Consistori ha autoritzat 3.921 estands de roses arreu de la ciutat, amb especial concentració als districtes de l'Eixample, amb 1.897 estands, i Ciutat Vella, amb 755. Una de les principals novetats d’aquest any a Ciutat Vella és la nova identificació que portaran totes les parades en funció del producte que venen, amb els missatges 'Rosa, l'amor s'hi posa' i 'Llibre, l'amor hi vibra'.

Menys roses

La venda de roses per Sant Jordi se situarà aquest any entre els 5,5 i els 6 milions de roses, un 15% menys que quan la diada cau entre setmana, segons les darreres estimacions del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, corroborades pel Gremi de Floristes.

El punt d’esperança el donava dimecres el gremi de majoristes de Mercabarna-flor, que preveu que el Sant Jordi d'aquest any serà "llarg" perquè abraçarà des de divendres fins dilluns, de manera que es compensarà la davallada de venda de roses que es produirà diumenge pel fet de ser festiu.

Tot i que s'espera que l'activitat al carrer sigui la mateixa que qualsevol altre Sant Jordi, el fet que se celebri en diumenge farà que es deixen de distribuir moltes de les roses que habitualment es regalen a les empreses en dies laborables. Un altre canvi previst pel sector és el desplaçament del consum de Barcelona cap als municipis de costa, degut a les bones previsions meteorològiques que hi ha pel cap de setmana del pròxim 22 i 23 d'abril.

Amb tot, el Gremi ha alertat un any més de la massificació de parades de venda de roses a la ciutat de Barcelona. El seu president, Joan Guillen, va assegurar dijous que la situació ha arribat a un punt “insostenible” que amenaça amb danyar la imatge d’aquesta diada i fer que “perdi l’excel·lència”, convertint-la en una “jornada desgavellada”.

Al respecte, l’Ajuntament posa en marxa enguany un nou dispositiu de la Guàrdia Urbana de “dispersió de parades” per esponjar l’ocupació de l’espai públic, i s’assegurarà que cap paradista vengui roses sens tenir la corresponent llicència municipal. Així ho va anunciar la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarin.

No obstant això, Guillen també va reclamar atenció i que s’actuï sobre un fenomen recent d’intrusisme professional. Segons el Gremi, els darrers dos anys s’ha detectat l’existència d’empreses creades ad hoc que compren roses al major per vendre-les a paradistes particulars, als quals animen a posar parada per Sant a través de campanyes publicitàries”. Guillen denuncia que aquestes empreses –“fantasma”, que desapareixen l’endemà de la diada- especulen amb la compra-venda de la rosa i estimulen una competència no professional de paradistes. El Gremi reclama solucions al Consistori, com una nova ordenança que reguli la venda al carrer adequant-se a aquesta “nova realitat”.

En canvi, la Cambra del Llibre assenyala que enguany s’han solucionat els problemes d’ús de l’espai que es van generar l’any passat a la ciutat per qüestions de seguretat i mobilitat. El seu president, Patrici Tixis destaca la “bona interlocució” que hi ha hagut amb l’Ajuntament, que ha permès que gairebé cap llibreria s’hagi hagut de desplaçar “gaire o fins i tot gens” i que totes puguin tenir l’ocupació de metres “tradicional”.