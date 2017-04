Foodgoneta, la mostra gastronòmada del Vendrell arriba aquest cap de setmana ampliada i amb novetats

L'últim cap de setmana d'abril torna una nova edició del Foodgoneta, la mostra gastronòmada del Vendrell, carregada de moltes novetats. En aquesta ocasió està organitzada per lacasablava i l'Associació Tornem Alego, que té com a finalitat promoure i dinamitzar noves activitats socials i culturals al Vendrell i el Penedès. La trobada acollirà 10 foodtrucks provinents de diferents punts del territori amb una àmplia oferta gastronòmica, que inclouen furgonetes per a celíacs, vegetarians, dolços, o menjars exòtics d'arreu del món.



La mostra es celebrarà els dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig, des de les 12 h, l'hora del vermut, fins a les 3 de la matinada, excepte l'últim dia, que finalitzarà a les 23 h. Tindrà lloc a l'Agro-tast, la Cooperativa Agrícola del Vendrell, que ja va acollir l'esdeveniment l'any passat amb una gran valoració per part dels assistents.



Aquest any s'afegeix un nou espai a l'esdeveniment amb l'obertura d'una de les naus de la Cooperativa, que acollirà una mostra d'artesans i tallers handmade fets per artistes del territori per a totes les edats: patchwork, gelli plate, scrapbook, cubs de Rubik (tots amb reserva prèvia a tornemalego@gmail.com). La nau també disposarà d'un nou espai de descans amb taules per poder gaudir de tota l'activitat que es durà a terme.



A part de l'oferta gastronòmica i dels tallers, una altra de les novetats és l'augment de l'oferta musical. Dissabte 29 obrirà la vetllada la Nerea Bassart, una cantautora local amb una gran projecció; la seguirà el grup Tico Brae, una banda indie de la província de Tarragona, i tancaran la nit els locals Kame Hame, que retornen per portar el bo i millor de les bandes sonores que ens van acompanyar de petits. Diumenge 30 hi haurà els Virgili & the Rivals, que amenitzaran el Foodgoneta amb peces de pop, indie i rock, i els Crueladevil, un grup vilanoví amb premis internacionals, que tancaran la nit amb bones dosis de rock. I per últim dilluns 1, per fer la clausura de la mostra tindran els Jazz Attack Quartet que portaran jazz, swing i ritmes ballables per a tots els públics. A més a més, la música no pararà durant els 3 dies gràcies a diferents discjòqueis convidats.