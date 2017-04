Els microcellers tenen set d'innovació

El món de la vinya i el vi ha viscut unes evolucions notables en els últims anys. Noves generacions estan agafant el relleu d'antics cellers, els hereus de 30-35 anys estan redescobrint el terròs i volen treure-n'hi tot el suc, l'enoturisme ha irromput amb força entre un segment de clientela amb possibilitats econòmiques... Tot plegat, un canvi de paradigma essencial de cara a entendre el vi català del demà.

En aquest context, cada cop són més els cellers petits i mitjans que decideixen evolucionar per diferenciar-se dels gegants del sector amb els que conviuen -i competeixen- a diari. Microcellers com els que s'han aplegat aquest cap de setmana al Microví d'Avinyonet, que decideixen fer un pas més enllà del concepte "sempre ho hem fet així" i aposten amb decisió per projectes d'economia circular i d’eficiència energètica en tots els processos d'elaboració del producte, que estan concebent edificis innovadors per reduir la petjada de CO2, que s'han decidit a innovar tant en la relació amb l’entorn com, alhora, en la forma de comunicar-ho tot plegat a la societat.

Segons una prospecció del sector elaborada per la consultoria Grup Carles, són multitud els cellers en creixement que tenen aquestes inquietuds, que són conscients que el vi pateix de forma directa la realitat climàtica actual i que estan decidits a contribuir a corregir la situació. Però, tot i aquesta voluntat, també són molts els cellers que es topen amb grans dificultats a l'hora de fer realitat aquests somnis. El dia a dia de la vinya ja és prou complicat com per dedicar més recursos humans a aquesta nova àrea.

El retorn dels néts

El propi alcalde d’Avinyonet del Penedès, Oriol de la Cruz, explica que en les tres edicions del Microví han constatat que “els néts dels avis que van deixar la vinya per anar a treballar a la fàbrica, ara han estudiat enologia i tornen. I estan recuperant cellers, i estan fent vins de molta qualitat. Però també s’adonen que s’han de posar al dia pel que fa a les homologacions, que no són fàcils, tant sigui a nivell arquitectònic a l’hora d’habilitar antics cellers com davant de Sanitat. I si no troben un suport, els és molt complicat créixer”. De la Cruz, a més, apunta que molts d’aquests nous vins “són productes molt estructurats, destinats a competir a primera divisió mundial”. I tenir al dia tots els tràmits per exportar el producte tampoc no és senzill.

Conscients d’aquesta realitat, la consultoria Grup Carles va decidir apostar fermament pel Microví, apadrinant el Tast de Sumolls que tindrà lloc aquest divendres, 28 d’abril, al Monestir Romànic de Sant Sebastià dels Gorgs, en què hi participaran fins a 22 cellers. El sumoll és una varietat autòctona del Penedès, molt complexa de dominar, i que la consultoria creu que és bàsic que tingui un suport adequat per poder-se mostrar amb tot el seu esplendor.

Un acompanyament a mida

Amb aquest esperit, Grup Carles ha preparat un servei integral d'acompanyament per a tots aquests cellers en creixement, Enofutur, en què tant els garanteix la clàssica tramitació de les subvencions -europees, estatals i catalanes- i les gestions administratives (registre sanitari i embotellador, ISO, Punt Verd, declaració de residus i envasos, registre embotellador, secció d’impostos especials de l’Agència Tributària...) com els aporta solucions de cara al nou paradigma vitivinícola que ve: els aconsella com millorar la petjada ecològica de les seves vinyes, els ajuda a tramitar les ecoetiquetes, els ofereix solucions arquitectòniques a mida per garantir la sostenibilitat vitivinícola, els posiciona com a destí ecològic...

Amb seu central a Igualada, en plena Vegueria Penedès, Grup Carles atresora una àmplia experiència en el món de la vinya, havent realitzat projectes relacionats amb l’economia circular, l'enginyeria i l’emprenedoria per a cellers tant diversos com Can Feixes, Caves Bohigas o Entrebosc, entre d'altres. “Tenim un ampli ‘know how’ en la matèria, que hem cregut que calia posar a l’abast del conjunt del sector per afrontar el futur amb les millors eines de competitivitat econòmica i ecològica possibles, mantenint un conjunt de valors ambientals i socials, i actuant de forma respectuosa i responsable amb el territori”, resumeix el director general de Grup Carles, Xavier Carles.