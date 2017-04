L’empresa vilafranquina TankFoods construirà 25 cases a l’Índia amb la Fundació Vicenç Ferrer

L’empresa vilafranquina TankFoods construirà 25 cases a l'estat d'Andhra Pradesh, a l'Índia, a través d'un projecte compartit amb la Fundació Vicenç Ferrer per dotar d'un habitatge digne la població. L'empresa familiar dedicada al transport de líquids i especialitzada en productes alimentaris celebra aquest any el seu 25 aniversari amb aquesta acció solidària. El gerent de TankFoods, Tomàs Castellano, ha explicat que actualment s’estan a punt d’acabar les 8 primeres cases que s’estan construint gràcies a la seva aportació, i 10 més estaran enllestides en els propers mesos en una altra colònia. El projecte de TankFoods amb la Fundació Vicenç Ferrer s’estén més enllà d’aquest 2017, fins que es completin les 25 cases.

La Fundació Vicenç Ferrer fa temps que treballa amb les castes més pobres i marginals de l’Índia. La majoria viuen en cabanes allunyades dels serveis públics que ofereix el govern i en una situació molt precària. Precisament, un dels projectes que porta a terme la fundació és el de la construcció d’habitatges en una zona molt pobre dins l’estat d’Andhra Pradesh. Cada casa té un cost aproximat d’uns 2.250 euros. Es tracta d’habitatges senzills, amb una sala que serveix també com a cuina i un altre espai que utilitzen com a sala d’estar i dormitori. Però l’element més important és que disposen de lavabo i dutxa, tot un luxe per a aquestes famílies que viuen en unes condicions higièniques del tot insuficients.

Tomàs Castellano (gerent i propietari de TankFoods) i Núria Escuder (cap d’administració i propietària de TankFoods) van visitar el projecte a l’Índia l’estiu passat amb la seva família i van poder conèixer algunes de les famílies que viuran en aquestes 8 primeres cases que estan a punt d’acabar-se de construir.

Un dels aspectes més significatius d’aquest projecte és que són els mateixos beneficiaris, amb el suport dels especialistes, els qui construeixen les cases. Això fa que s’involucrin més en el projecte i que se sentin menys discriminats per la seva posició social. A més, reben formació sobre com han de condicionar l’habitatge perquè el puguin mantenir en bones condicions durant tota la vida. Una altra de les peculiaritats significatives del projecte és que els habitatges s’escripturen a nom de les dones de la família que hi viurà.

El portaveu de la Fundació Vicenç Ferrer, Lancy Dodem i la coordinadora de relacions amb les empreses i fundacions, Anayansin Castro, han explicat que gràcies a aquestes cases, els beneficiaris, es poden refugiar de les pluges monsòniques, de la intensa calor i, a més, els protegeixen dels atacs i picades d’animals perillosos com serps o escorpins. Actualment la fundació ha construït més de 70.000 habitatges en aquesta zona de l’Índia.

Altres projectes de TankFoods amb la Fundació Vicenç Ferrer

Aquesta no és la primera vegada que TankFoods col·labora amb un projecte solidari de la Fundación Vicente Ferrer. Entre 2013 i 2015 ja van participar amb el "Kilometros Solidarios", una altra iniciativa que té com a objectiu subministrar bicicletes als nens i nenes d’àrees rurals. Això els ajuda a poder-se desplaçar amb molta més facilitat i, permet que puguin seguir amb els seus estudis de secundària. Fins al moment, TankFoods ha aportat 510 bicicletes a aquest projecte.

Tankfoods

El 1992 el Tomás Castellano (gerent i propietari) i la Núria Escuder (cap d’administració i propietària) van fundar TankFoods, una empresa familiar dedicada al transport de líquids i especialitzada en productes alimentaris (tota classe de sucs de fruita, glucoses, vins, mostos, xocolates i olis).

En aquests 25 anys de trajectòria, l’empresa s’ha consolidat completament en el sector i això els permet donar un servei molt àgil tant en l’àmbit nacional com internacional, especialment a diverses zones d’Alemanya, els Països Baixos i França.

En aquests 25 anys, TankFoods ha fet prop de 40.000 viatges i ha transportat més de 80 milions de quilos de líquids.