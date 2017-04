L'Ajuntament treu a concurs els serveis per a les platges de Cubelles

L’Ajuntament de Cubelles ha tret a concurs les llicències per a guinguetes (xiringuitos), quioscos de gelats i iogurts, inflables, parc aquàtic i lloguer d’embarcacions sense motor, tendals i gandules per a la temporada estival de les platges de Cubelles. Les licitacions tenen un termini de 4 anys, sense opció de pròrroga, i les propostes es poden presentar fins el dia 3 de maig al registre general de la Corporació, a l’OPIC.



En total s’oferten tres guinguetes, que anirien ubicades a la plata de la Mota, davant Av. del Prat, pl. Pere Quart i entre els carrers l’Alguer Josep Pla. Els tres tenen una superfície màxima de 20m2, amb un màxim de 100m2 de terrassa, han d’incloure un lavabo adaptat a persones amb mobilitat reduïda i tenen un preu de sortida de 1.848€ anuals. El model de guingueta ha de ser el quiosc Habana, amb unes característiques de disseny i colors determinats que es poden consultar als plecs de clàusules.



Pel que fa als quioscos de gelats, es preveuen dos d’un màxim de 12m2 del model Habana o de fusta, ajustats als paràmetres establerts a la normativa vigent de Costes. Poden tenir terrassa, però aquesta no pot superar els 50m2. Estan ubicats al Pg. Marítim, un davant de l’Oficina de Turisme i l’altre al davant del Club Marítim Cubelles, i el preu de sortida és de 184,50€. Igualment, el quiosc de iogurts, que també s’ubica al mateix passeig Marítim davant de l’Av. Països Catalans, tindrà com a màxim 8m2, no tindrà un model determinat ni podran tenir terrassa. El preu de sortida serà de 123,20€.



La zona d’inflables, que s’ubicaran a la platja de la Mota entre els carrers l’Alguer i Josep Pla, pot tenir un màxim de 250m2 i només es podrà instal·lar entre juny i setembre (4 mesos). Per aquest servei s’estableix un preu de sortida de 1.100€. També podrà instal·lar-se el mateix període i a la mateixa platja, però davant de la plaça Pere Quart, un parc aquàtic que tindrà una ocupació màxim de 400m2 dins de l’aigua i 10m2 a la sorra. Per aquest parc, que haurà de ser de la marca Wibit Sports, o similar, s’estableix un preu inicial de 924€. En aquest cas, a més hauran d’acreditar titulacions professionals i autorització de treballs subaquàtics emeses per la Generalitat de Catalunya de l’equip emprats per a la instal·lació.



Els dos punts de lloguer d’embarcacions sense motor (patins, caiacs, pàdel surf...) s’ubicaran a la platja de Les Gavines (davant l’aparcament del carrer Abad Escarré) i a la de la Mota, davant de l’Av. del Prat. Els equipaments no podran ser més grans de 40m2 i tenen un preu de licitació de 308€.



Finalment, es liciten tres serveis de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota (2), davant l’Av. del Prat i la pl. Pere Quart, i a la platja Llarga, entre els passatges Mestral i Migjorn. En cap cas podran superar els 40m2 i tindran un preu de licitació de 308€.



Tots els serveis hauran d’obrir, com a mínim, entre el 24 de juny i l’11 de setembre de cada any, si bé ho poden fer des del 25 de març fins al 31 d’octubre. Només en el cas dels inflables i el parc aquàtic, el període d’explotació serà de 4 mesos (juny-setembre).