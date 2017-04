Les vendes de la DO Penedès creixen un 10% el 2016

El creixement de les vendes dels vins de la DO Penedès han augmentat en un 10% respecte al 2015. Aquest increment s’ha produït tant en els mercats interiors com en els exteriors on el comerç de productes vinícoles és més rellevant. Unes dades que des de la DO Penedès apunten com el resultat de l’aposta per la producció de vins qualitat, la promoció de les varietats autòctones i la rellevància de la DO Penedès dins dels mercats vitivinícoles.

Les dades, presentades en el darrer ple celebrat el 25 d’abril a Sitges, fan referència a les vendes del 2016 i provenen de la informació facilitada pels diferents cellers que formen part de la DO Penedès. L’increment total del 10% respecte a l’any anterior, és una mitjana del creixement que s’ha produït en els principals mercats vitivinícoles on la DO Penedès hi és present. En el cas de Catalunya, la pujada ha estat del 11,92% mentre que al conjunt de l’estat s’han incrementat un 10,91%. Pel que fa a la comercialització en mercats exteriors, les dades apunten a un creixement del 9,65% a Estats Units, un 4,21% al continent asiàtic i un 1% a Europa.



Des de la DO Penedès llegeixen aquestes dades com el resultat de la feina de promoció de vins d’alta qualitat, com els vins blancs i negres Premium. Per altra banda, la reivindicació de les varietats autòctones com el Xarel·lo ha fet que el públic internacional conegui l’excel·lència dels vins elaborats amb aquestes varietats. L’impuls de tots aquests factors ha fet que a dia d’avui, la DO Penedès sigui una de les denominacions d’origen catalanes més reconegudes dins del panorama mundial.



La DO Penedès se suma a la mobilitat elèctrica

En el mateix ple també es va aprovar l’adquisició d’un vehicle elèctric per a realitzar els controls de qualitat als cellers. L’objectiu és impulsar la mobilitat sostenible dins del territori penedesenc. Amb aquesta iniciativa, la DO Penedès és posiciona com la primera denominació d’origen en apostar per la mobilitat elèctrica.