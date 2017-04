El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova apropa el programa Consolida't al Garraf

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú – Alt Penedès/Garraf (CETIVG) porta a terme aquest any i primer cop al territori el programa “Consolida’t”, un programa d'assessorament personalitzat per a professionals autònoms, amb més de sis mesos d’antiguitat en l'activitat, 100% subvencionat per la Generalitat de Catalunya, amb un aforament tancat de 36 participants.

Les persones treballadores autònomes que reben el suport del programa “Consolida’t” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies tenen més possibilitats de continuar amb el seu negoci en l’horitzó dels dos anys. En concret, la probabilitat de sobreviure com autònom és de 10,7 punts percentuals més alta segons l’avaluació del programa “Consolida't” de 2014 feta per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

El director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, Josep Vidal, ha destacat que l’avaluació demostra que ”un altre bon resultat és la major efectivitat entre els autònoms i les autònomes que tenen poca antiguitat. De fet, els tres primers anys d’activitat és el període amb més risc de deixar de ser autònom i, per tant, l’assessorament, formació i acompanyament oferts pel programa Consolida’t es fan més necessaris”.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va reforçar el programa “Consolida’t” de l’edició 2016-2017, que preveu beneficiar al voltant de 670 persones treballadores autònomes. Disposa d’un pressupost de fins 1.102.000 euros, un 6.9% més que a l’edició anterior, per la que encara hi ha places disponibles.

“Consolida’t” s’adreça principalment a persones treballadores autònomes i a persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE). També poden participar al programa les persones donades d’alta al règim d’autònoms i integrades a una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada (amb menys de 4 persones contractades i una facturació inferior a 500.000,00 euros).

En cas de persones autònomes que han fet fallida en els seus negocis i que volen iniciar una nova activitat laboral mantenint-se en el mateix règim, el programa també pot fer l’acompanyament del nou projecte empresarial.

Finalment els joves, inscrits a la Garantia Juvenil i que hagin accedit als ajuts per a constituir-se com a autònoms, també poden trobar un bon punt de partida i recolzament en el “Consolida’t”.

L’objectiu del programa és contribuir a l’enfortiment i creixement del treball autònom, mitjançant un servei d’assessorament i acompanyament personalitzat que permet definir un pla d’acció específic per assolir els objectius de consolidació del negoci alhora que impulsar-lo.

Les persones participants en el programa reben formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de la tresoreria, així com d’altres píndoles formatives segons les seves necessitats en aspectes com gestió econòmica, jurídica i documental, gestió comercial i atenció al client, gestió del temps, comunicació, networking i coworking.

També reben un assessorament personalitzat per treballar aspectes comercials i de màrqueting, així com la gestió economicofinancera del negoci, incloent-hi, si és necessari, una diagnosi i una estratègia per millorar el finançament de la seva activitat.

“Consolida’t” està totalment subvencionat per la Generalitat de Catalunya i compta amb el finançament del Ministeri de Treball i Seguretat Social, amb una dotació superior als 1.600€ per cada participant.

Des de la seva obertura a principis d’any el programa ja ha completat un primer grup de 20 treballadors autònoms de diferents sectors empresarials: instal·ladores, serveis, despatxos professionals, hostaleria, etc. En aquests moment queden algunes places disponibles del segon grup fins esgotar la concessió dels 36 participants. En cas d’estar interessat cal posar-se en contacte amb el CETIVG: cetivg@cetivg.cat , tel: 93.814.57.57 o consultar el web www.cetivg.cat.