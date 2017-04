Es constitueix la Junta Directiva de la nova Federació Empresarial del Gran Penedès

Aquest dilluns, al Winery Convention Center de Masia Vallformosa, a Vilobí del Penedès, s'ha constituït la Junta Directiva de la nova Federació Empresarial del Gran Penedès.

L'equip directiu aplega els membres que formaven part dels òrgans directius de l'ADEPG i la UEP, després d'iniciat el procés d'integració de totes dues entitats. Així, la Junta Directiva de la FEGP la composen un total de 55 directius d'empreses associades, del tot representatius del dinamisme econòmic de les tres comarques del Penedès i el Garraf.

Martí Sistané és el president de la Federació, mentre que Santi Carda és el president adjunt. Hi ha un total de 7 vicepresidències, ocupades per Anna Cols, Queta Domènech, Francesc Güell, Conxi Martínez, Xavier Montoliu, Bernat Morales i Ramon Novell. El secretari de Junta Directiva és Andreu Batlle. La secretaria general de la Federació Empresarial del Gran Penedès recau sobre Isidre Also.

Els directius de la FEGP ara preparen la sessió constitutiva de l'Assemblea General de Socis, que aprovarà els estatuts, el reglament de règim intern i el pressupost fins a final d'exercici. L'Assemblea es convocarà per dilluns 12 de juny, a les 19h, a l'Enològica, a Vilafranca del Penedès.

Amb l'acoblament de les dues organitzacions empresarials, el mapa associatiu apuntarà devers les 1.200 afiliacions, a banda de la quinzena de col·lectius gremials i professionals que estan vinculats a la Federació.

El logotip de la FEGP no es presentarà fins al 22 de juny, en el decurs de La Nit de l'Empresa, que tindrà lloc a la Finca Mas Solers i que comptarà amb l'assistència del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.