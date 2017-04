El MicroVi arriba a l'equador del programa amb una alta participació

El MicroVi arriba al seu equador amb un balanç exitós segons el parer de l’organitzador, l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, que valora especialment la satisfacció dels assistents i també la notable xifra d’assistència, amb tots els esdeveniments al límit de l’aforament permès. El segon cap de setmana preveu cinc actes més, un dels quals, el sopar-maridatge amb vins i caves d’Avinyonet, amb totes les entrades ja esgotades, i un altre, el tast de Sumolls, a prop d’arribar a aquest punt.

El MicroVi 2017 ha tancat les seves primeres quatre activitats deixant molt bones sensacions entre els organitzadors, com reivindica l’alcalde d’Avinyonet del Penedès, Oriol de la Cruz: “Les activitats han estat totes plenes, però la manera més plàstica –i també més important per a nosaltres– de concretar l’èxit de les propostes és el somriure permanent dels assistents i els voluntaris. Estem contents del camí recorregut fins ara, i volem seguir ensenyant i donant a conèixer Avinyonet a tothom. Encara ens queda un cap de setmana amb cinc activitats, així que estem tot just a la meitat del MicroVi. Aprofito per animar a tothom a què no deixi escapar l’ocasió i participar de les propostes que resten, que seran tant o més apassionants que les dels darrers quatre dies.”

Malgrat que les xifres són totes excepcionals, De la Cruz vol defugir aquest debat, que no considera prioritari: “El primer cap de setmana ha estat un èxit rotund amb més de 1400 persones que han passat pel municipi. Hem fet ple a tot arreu fins ara. De fet, a dos dels actes, el Tast de Vins Natural i el de l’endemà a Can Ràfols dels Caus ens van obligar a ampliar la venda de tickets inicialment prevista donat l’èxit de la demanda. Pel que fa a la Mostra de Petits Cellers, podem dir que estem davant un acte consolidat al 100%, amb una assistència en la línia del que busquem per tal que tothom se senti còmode. No oblidem que parlem sempre de MicroVi, no ens fixem en la quantitat sinó en la qualitat del producte que oferim als visitants i cellers.”

El MicroVi 2017 enceta ara la seva segona part amb la celebració de cinc actes més. Arrencarà el Tast de Sumolls aquest divendres 28 d’abril que inicialment s’havia de realitzar al Monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs però que per les previsions climatològiques s’ha traslladat al Celler Parxet situat a 2 minuts del poble. Aquest, és un esdeveniment de referència del MicroVi i per al qual resten molt poques entrades ja a la venda. Prosseguirà el dissabte al matí la reivindicació del vi i l’arqueologia a la Font de la Canya amb un exclusiu tast de vins d’àmfora, nova activitat de 2017, i el sopar-maridatge amb vins i caves d’Avinyonet del Penedès a Avinyó Nou, pel qual ja s’ha penjat el cartell de complert.

Tancaran el MicroVi d’enguany la passejada i tast entre vinyes Naturvi el diumenge 30 al matí a Can Mitjans, i el nou Visexual de Cantallops. Les entrades es poden adquirir mitjançant la plataforma de venda d’Enoturisme Penedès a www.enoturismepenedes.cat .