CCOO exigeix la constitució d’una mesa sectorial del cava

Les seccions sindicals de CCOO dels grups Codorniu i Freixenet, juntament amb la federació CCOO d’Indústria de Catalunya, van aprofitar les manifestacions de l’1 de Maig per reivindicar la constitució d’una mesa sectorial del cava a Catalunya, amb la participació de sindicats, patronals i Administració, per posar fil a l’agulla per resoldre els problemes que afecten al sector. Al finalitzar la manifestació de Barcelona, van poder parlar amb la consellera de Treball de la Generalitat, que va assumir el compromís personal d’impulsar les reunions necessàries per abordar el tema.

Els treballadors i les treballadores del grup Codorniu van participar activament en les manifestacions de l’1 de Maig de Barcelona i de Lleida amb pancartes de rebuig a l’ERO presentat per Codorniu. Els van acompanyar una àmplia representació de treballadors i treballadores de totes les empreses del sector del cava, en una gran mostra de solidaritat i de suport, ja que entenen que aquest problema no afecta només a Codorniu, sinó a totes les empreses del sector.