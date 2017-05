Concentració a Sants dels treballadors dels serveis de restauració de Renfe coincidint amb una nova jornada de vaga

Els treballadors dels serveis de restauració dels trens de llarga distancia i AVE de Renfe s'han concentrat de nou aquest dimarts a l'Estació de Sants per reclamar millores laborals. La protesta coincideix amb una nova jornada de vaga dels empleats, que van fer aturades de l'11 al 15 d'abril amb motiu de la Setmana Santa i ara tornen a fer una altra tongada d'aturades des de l'1 de maig fins la nit de dijous a divendres. Els treballadors de Ferrovial , empresa gestora dels serveis, demanen un sou "digne" i un canvi en els horaris per poder tenir conciliació familiar. Els viatgers afectats per les aturades poden recuperar fins al 90% de l'import del bitllet.

Els treballadors de Ferrovial tenen previst seguir amb les vagues cada mes en cicles de 7-8 dies fins aconseguir les seves reivindicacions. "No descartem una vaga indefinida si no rebem resposta per part dels representants de Renfe", ha explicat Esther Sánchez.

La representant de CGT de Ferrovial Serveis a Bord Catalunya, Esther Sánchez, ha fet referència a les negociacions de divendres passat amb els representants de Renfe. Sánchez ha explicat que Renfe els va demanar posposar un mes les 5 jornades de vaga que tenien programades per a principis de maig. "No volien negociar, sols aturar la vaga durant un mes per evitar pressions polítiques", ha remarcat.

Els treballadors de Ferrovial Serveis a Bord han realitzat tres cicles de vaga: al febrer-maig, durant la Setmana Santa i ara a principis de maig coincidint amb el Pont del Dia del Treballador. A Catalunya, hi ha 500 empleats afectats dels 1.800 que hi ha a tot l'Estat. Aquest dijous el seguiment estatal ha estat d'un 95% dels treballadors, segons la CGT. Les aturades afecten tots els trens estatals d'alta distància i AVE, excepte els que efectuen el recorregut entre Figueres i Perpinyà, ja l'estat francès exigeix uns serveis mínims.

Les aturades afecten als serveis de restauració i àudio-vídeo, així com el personal d'atenció al viatger i de magatzem. Els viatgers que no disposin d'aquests serveis a resultes de la vaga tenen dret a reclamar part de l'import del seu bitllet: Un 25% per no disposar de cafeteria, un 15% per no tenir servei d'àudio i vídeo i un 50% en classe preferent per no tenir servei de restauració al seient. Aquests percentatges són acumulables, així que la rebaixa en el preu del bitllet pot arribar al 90%. "Aquesta mesura és la que realment fa pressió a RENFE", ha explicat la representant de CGT.