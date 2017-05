Alta presència del cava a FENAVIN de Ciudad Real

Del 9 a l’11 de maig, el Cava estarà molt present a la fira FENAVIN, la fira de referència del món del vi a l’Estat espanyol. Aquesta fira monogràfica del vi s’ha convertit en la més important d’Espanya després de vuit edicions. Ubicada a Ciudad Real, FENAVIN està especialitzada en el negoci exterior i en la projecció internacional de l’oferta vinícola de casa nostra. En tan sols quatre dies, concentrarà a 13.000 compradors nacionals i 4.000 internacionals procedents de 70 països.



Amb l’objectiu d’afavorir el negoci, l’Institut del Cava ha tornat a reunir enguany a un gran nombre de cellers elaboradors de Cava per participar a FENAVIN. La patronal del Cava, amb seu a Sant Sadurní d’Anoia, busca donar suport a la internacionalització dels cellers elaboradors de Cava i tenir presència agrupada a les principals fires de referència del sector, tasca destacada tenint en compte que al 2016 el 62% de les empreses elaboradores de Cava van tenir presència en els mercats internacionals.



Aquells professionals que ho vulguin podran visitar l’Illa del Cava a FENAVIN (HALL ENEO, 3 - 8), coordinada per l’Institut del Cava, on trobaran els cellers AGUSTÍ TORELLÓ MATA, ALTA ALELLA, BODEGUES ROURA, CASTELL D’AGE, CASTELL SANT ANTONI, CAVES COLOMER, GIRÓ RIBOT, LLOPART, MARIA CASANOVAS, MASCARÓ, MESTRES, MONTESQUIUS, OLIVÉ BATLLORI, TORELLÓ i VINS EL CEP.