La DO Penedès presenta la segona edició de 'El vi segons...'

Després de l’èxit de la primera edició, on diferents blocaires explicaven la seva relació amb el món el vi, torna la secció “El vi segons...” a la web de la DO Penedès. En aquesta ocasió, descobrirem la relació que tenen cinc xefs i propietaris de restaurants de prestigi de Barcelona, amb el món del vi. A través d’entrevistes amb un estil proper i desenfadat, coneixerem els seus gustos i preferències respecte al vi, i com els integren dins de les seves propostes gastronòmiques.

En aquesta ocasió, “El vi segons...” s’acosta a xefs de referència, algun amb estrella Michelin com en Xavier Pallicer, mà dreta de Santi Santamaria al Racó de Can Faves, i actual xef del Céleri, o en Danielle Rossi, propietari del Rasoterra, un dels restaurants vegetarians de referència en el panorama gastronòmic barceloní. L’espai també es dedicarà als xefs Jordi Ballester, del restaurant de cuina mediterrània Can Ros, Adrià Marín del Mextizo on es combinen els arrossos, la brasa i la gastronomia mexicana, i Bernat Bermudo del restaurant de cuina veneçolana i catalana Mano Rota.

L’objectiu és conèixer l’estil culinari de cada entrevistat i el seu projecte de restauració, alhora que coneixem la importància del vi en la seva cuina i en els seus restaurants. Les cinc entrevistes es publicaran a la web dopenedes.cat de manera quinzenal.

El cuiner de Can Ros, Jordi Ballester, obrirà el cicle

El protagonista de la primera entrevista serà el xef de Can Ros, Jordi Ballester. La proposta culinària de Ballester, situada al barri de la Barceloneta, aposta per la cuina mediterrània amb pinzellades d’avantguardisme. Una opció gastronòmica molt propera geogràficament als vins de la DO Penedès.

Els cinc protagonistes de les entrevistes de la nova edició de “El vi segons...” estan participant en una sèrie de tallers gastronòmics organitzats per la DO Penedès i Time Out, on es mariden algunes de les seves creacions amb vins Penedès. El xef Jordi Ballester ha dirigit el primer dels tallers celebrats recentment al restaurant Can Ros. El proper tindrà lloc al Mextizo d’Adrià Marín.