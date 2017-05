Dimarts 9 de maig s’obre la inscripció, via Carpeta Ciutadana, pel Mercat de Segona Mà

El dimarts 9 de maig s'engegarà el període d'inscripció pel XIX Mercat de Segona Ma i Intercanvi. Aquest període durarà fins el 19 de maig. El sistema d'inscripció per al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi presenta en aquesta edició algunes novetats. La principal és que les inscripcions només es podran fer via Carpeta Ciutadana a l'adreça https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17740 que a hores d'ara encara no està oberta

D'aquesta manera el període d'inscripcions serà del 9 al 19 de maig. Del 9 al 19 es podrà fer via telemàtica per la Carpeta Ciutadana, mentre que del 16 al 19 també es podrà fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

Aquesta nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi de Vilanova i la Geltrú es celebrarà el diumenge 4 de juny a la rambla de Sant Jordi. Com en altres ocasions, el mercat acollirà diverses propostes com la deixalleria mòbil, la zona de food trucks sostenibles, l'Espai Ecokids, o la participació d'associacions vinculades amb l'economia circular com la Turuta, el Banc del Temps, els Makers, Humana, o les Mares per la Pau, entre d'altres. A més, l'espai del Mercat acollirà la setmana de l'Energia on els visitants podran gaudir de multitud d'activitats relacionades amb l'energia a través de tallers, jocs i conferències. De moment està confirmada la presència de les cuines solars i de l'inflable gegant Saltem amb Energia.