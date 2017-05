Exponadó torna a Vilanova i la Geltrú del 26 al 28 de maig doblant la superfície i els expositors

Ahir al vespre es va presentar la segona edició d'ExpoNadó, la fira del Bebè de Vilanova i la Geltrú que és el certamen d'aquestes característiques, a l'aire lliure i gratuït, més important de Catalunya. La nova edició d'ExpoNadó es farà del 26 al 28 de maig i presenta moltes novetats. L'acte de presentació va estar presidit per l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras; pel primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació, Juan Luís Ruiz; i per la principal responsable de l'organització d'Exponadó, Mayra Adell.

Adell ha afirmat que si bé "l'any passat ExpoNadó va tenir més de 25.000 visitants al llarg dels tres dies de fira, i un total de 40 expositors, en la present edició s'espera superar la xifra de visitants gràcies a les més de 70 empreses expositores que oferiran un ampli ventall de productes i serveis enfocats als pares, les mares, les nenes i els nens." A més d'aquesta important ampliació de la fira, Mayra Adell ha volgut explicat la creació de noves zones a la fira. "Hi haurà una gran zona d'oci infantil de 0 a 4 anys de 400 metres quadrats on els nens gaudiran d'un espai únic on jugar; una zona de xerrades especialment pensada per mares i pares; un espai per l'alletament on hi haurà persones que resoldran els dubtes que puguin tenir les mares; i com a gran novetat hi haurà una zona solidària on es realitzarà un concurs per recaptar diners en favor diferents associacions sense ànim de lucre. Finalment, a la plaça de la Vila hi haurà una Zona Gastronòmica amb Food Trucks."

Per la seva banda, l'alcaldessa Neus Lloveras ha volgut destacar que Exponadó "és un clar exemple de la col·laboració pública amb una iniciativa privada i dels bons resultats que d'aquesta unió en poden sortir. ExpoNadó ja és un referent al país, encaixa amb la nostra política de Destinació de Turisme Familiar i, a més, té una bon impacte econòmic per a la ciutat." Juan Luís Ruiz també ha seguit amb aquesta línia i ha afirmat que "ExpoNadó forma part del model de ciutat que defensem sota el paraigües de la Destinació de turisme Familiar. Un turisme tranquil, amable i proper."

Quant a les novetats d'ExpoNadó 2017 cal referenciar que la fira creix des de la plaça de les Neus fins el final de la rambla Principal i també s'amplia a la plaça de la Vila. La Zona d'Oci Infantil Ametller Origen estarà ubicada a la plaça de les Neus, i ha estat possible gràcies a l'esforç de Casa Ametller. Aquesta Zona d'Oci Infantil - Casa Ametller tindrà diferents espais amb jocs i activitats. Hi haurà un escenari on es faran concerts, titelles, lectura de contes, tallers musicals i moltes altres activitats similars. També existirà un espai amb una carpa de circ sensorial, única a Catalunya, on els més petits experimentaran amb les llums, els colors, els sorolls i les formes. Els nens de 0 a 4 anys podran gaudir de castells inflables i també hi haurà una zona de joc per als més petits, de 0 a 1 any, amb joguines de fusta i carpes perquè tinguin ombra. Les nenes i els nens disposaran de joguines de la marca Comansi, que la marca ha cedit de forma totalment desinteressada.

El Baby Market és la zona de la fira, que estarà ubicada al tram superior de la rambla Principal. Allí es podran trobar aquelles marques handmade, de producte km 0 i/o ecològics. Encara que no és una novetat pròpia d'aquest any, ha crescut amb més de 20 expositors i s'ha consolidat com un dels punts de referència per aquelles persones que vulguin trobar coses úniques i diferents però sobretot, i en paraules de l'organització "és un espai on trobar coses molt boniques."

Mayra Adell, també ha anunciat que a aquesta edició, i gràcies als patrocinadors d'ExpoNadó, les primeres 5000 persones que s'apropin a l'estand d'informació podran endur-se una bossa Wellcome Pack. "Aquesta bossa contindrà mostres de productes, la revista informativa de la fira, un reconegut magazine per fer activitats en família, i altres sorpreses que encara no s'han revelat."

ExpoNadó presenta com una de les grans novetats d'enguany, un espai gastronòmic situat a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Durant la nit de divendres 26 i tot el dissabte 27 i el diumenge 28 de maig, hi haurà una selecció de les millors food trucks del moment que oferiran cuina mediterrània, hamburgueses ecològiques, entrepans gourmet, tapes, rolls californian i cuina japonesa, brasilera o mexicana, entre d'altres propostes. A més, aquesta zona gastronòmica, tindrà un escenari on s'hi faran activitats infantils a l'hora de dinar per tal d'aconseguir que els més petits estiguin entretinguts, mentre que al vespre hi haurà concerts acústics o sessions de música amb artistes de reconegut nivell internacional com, per exemple, la cantant britànica d'origen jamaicà Gigi McFarlane, que la nit del divendres 26 de maig, a les 21 h, presentarà, en concert gratuït, una fusió de música funk, soul i dance music acompanyada del baixista sitgetà Jualu Leprevost.

La Zona de Xerrades estarà situada al final de la rambla Principal. Allí, totes aquelles mares i pares que ho desitgin podran assistir a xerrades, tallers i conferències "que els ajudaran a entendre millor aquest nou món que s'obre davant d'aquelles parelles que estan pensant a tenir fills o que ja els tenen. Absolutament totes les conferències, que es faran al llarg de tot el dissabte i el diumenge des de les 10 h del matí fins a les 20h de la tarda, seran totalment gratuïtes. Ja s'ha confirmat l'assistència de diferents ponents, com per exemple la d'Armando Bastida, reconegut infermer especialitzat en pediatria, que té milers de seguidors a les xarxes socials i que dissabte 27, a les 12 h parlarà sobre BLW i Alimentació Complementaria, mentre que a les 17 h farà un altra conferència amb el títol: Per què no s'ha de deixar plorar als nadons per dormir?"

D'altra banda, i gràcies a Serveis Mèdics Penedès (SMP) s'ha fet realitat una de les iniciatives que més il·lusió feia a Mayra Adell, i que feia temps que hi dedicava esforços, com era la creació d'una zona solidària. "Aquesta empresa de salut penedesenca amb centres mèdics a Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní, Vendrell i Gelida, ha decidit fer un pas endavant i aportar el capital necessari perquè diferents associacions, sense ànim de lucre, com Creu Roja o Mans Unides entre d'altres, puguin tenir presencia a la fira i donar a conèixer el que fan. En aquesta Zona Solidària - SMP, tindrà lloc un esdeveniment prou important per a demanar la participació de tothom. Hi haurà un espai amb tres bicicletes i sota l'eslògan: Fem Equip! SMP aportarà a una causa solidària 1 € per cada persona adulta que pedali només tres minuts i 2 € si el que ho fa és un nen petit."