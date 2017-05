La III Nit de la Gastronomia de Vilanova retrà homenatge a les quatre arts pesqueres

El pròxim dijous 18 de maig La Daurada Beach Club acollirà la tercera edició de la Nit de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú. Aquest acte, organitzat pel Gremi d'Hostaleria de Vilanova i la Geltrú, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i EIX DIARI, també compta amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors; el Celler de Viticultors, el Mercat del Centre, Temps de Vi, l'Estació Nàutica Vilanova, La Daurada Beach Club, Gin MG, Cafès Vilanova – Patates Piqué, Diari de Vilanova, Forn San Onofre, i Monverd.

La venda de tiquets ja està oberta i aquests es poden adquirir al TOC, la botiga, al carrer de Sant Sebastià 11, de dimarts a dissabte de les 10 a les 13.30 h i de les 17.30 a les 20.30 h. El preu del tiquet és de 35 euros per persona i la forma de pagament serà en efectiu o per transferència bancària. L'organització preveu un número superior als 200 comensals per a aquesta edició.

El menú degustació que planteja aquesta tercera edició de la Nit de la Gastronomia neix de la proposta de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú de retre homenatge a les quatre arts pesqueres que es fan servir a la ciutat: arrossegament, llum, arts menors i palangre. La Confraria, per tal de donar a conèixer alguns peixos desconeguts, o no prou apreciats, proposà la bròtola, el pop blanc i la gamba blanca en arrossegament; la sardina, el sorell i el seitó en l'art del llum; la sípia en les arts menors; i finalment la moixina o l'emperador, en el palangre.

A partir d'aquesta premissa, el Gremi d'Hostaleria de la ciutat es va posar en contacte amb els seus agremiats, i el restaurants van ser lliures d'escollir el peix i de proposar el plat. D'aquesta manera el menú de la nit estarà format per les idees de set restaurants i una pastisseria.

Finalment, i encara per definir l'ordre de presentació, el menú degustació estarà format per la Coca d'all cremat de bròtola amb cruixent de gamba blanca, tomàquet sec i perfum d'alfàbrega, del restaurant Really?; pel Canaló de moixina, gamba blanca de Vilanova i crema de pèsols de temporada, del restaurant de La Daurada Beach Club; les Croquetes casolanes de sèpia, de La Cava; el Rillete d'emperador i encurtits amb pa de gambes y olives de kalamata, del restaurant Stirling; l'All cremat de seitons, de La cuina del Petit; les Sardines en escabetx de cava amb mousse d'albergínia fumada, del restaurant 6qu; el pop blanc amb melmelada de ceba i tomacó confitat, del restaurant El Dinou Can Cabanyes; i les Llunes de Vilanova (amb sorpresa), de la Pastisseria Abraham.

Al llarg de la nit es servirà el xarel·lo St Joannes 2014, la garnatxa de Viladellops, i el cava Jaume Serra Brut Vintage.

El sopar però s'obrirà a partir de les 20 h a La Daurada Beach Club amb un còctel de benvinguda elaborat per GIN MG. També hi haurà olives, gambes i patates fregides de Patates Piqué. Un cop acabat el sopar, GIN MG també oferirà la possibilitat d'acabar la vetllada amb un gin tònic premium.

Com ja es tradicional, la Nit de la Gastronomia també servirà per homenatjar a persones que per la seva trajectòria professional o vital han estat treballant per la gastronomia de la ciutat.