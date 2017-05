NODE Garraf posa en marxa un projecte per dinamitzar el sector de la cultura

Amb el títol CREA Garraf 2017, divendres passat, a l’edifici Miramar de Sitges, NODE Garraf va organitzar una sessió d’interrelació que va comptar amb la participació d’una seixantena d’empreses i professionals dels sectors de la cultura i la creativitat provinents d’arreu de Catalunya. L’objectiu era afavorir el contacte entre uns i altres mitjançant entrevistes personalitzades, d’entre 10 i 15 minuts cadascuna.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sitges, el programa va començar de bon matí, amb la benvinguda de la regidora de Promoció Econòmica, Aurora Carbonell, qui va estendre el context de béns culturals, no només a l’art, també a la gastronomia i el turisme. Per la seva part, la presidenta de Node Garraf, Rosa Huguet, va destacar el nou impuls a l’anomenada “economia taronja”, que ha de generar noves oportunitats a la comarca.

Tot seguit, Adaia Matas, directora de màrqueting de l’Institut Of The Arts Barcelona, amb seu a Sitges, va explicar el funcionament d’aquest centre privat, amb estudis validats per la Liverpool John Moores University. Els professors són majoritàriament estrangers i els alumnes accedeixen per talent. La professora de cant, Lucy Lummis, que en aquests moments està amb els alumnes de 3r fent el musical Sister Act, va comentar que la formació és fa en anglès perquè es busca la internacionalització dels alumnes.

Fina Cantos, de l’empresa Tortuga VR, va explicar com en uns anys utilitzarem la realitat virtual i augmentada en les nostres empreses per comunicar, fer una immersió i interactuar de manera que viurem les experiències sense moure’ns d’un lloc.

Isaac Domínguez, director del Festival “La Carpa Revolució”, instal·lada a Sant Pere de Ribes, va explicar que el seu projecte pretén una explosió artística al carrer per entrelligar els diferents espais i sectors, empreses, comerç i escoles per aconseguir una societat d’arts escèniques com a mètode de transformació social.

A la part final de la sessió els participants van passar a l’acció, amb més de cinc-centes entrevistes que van servir per presentar-se, uns i altres, i procurar lligams comercials i de col·laboració professional.