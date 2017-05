La diferència salarial entre homes i dones directives es "cronifica" durant la crisi i augmenta fins al 18%

La diferència salarial entre homes i dones directives a Espanya ha incrementat sis punts des de l'inici de la crisi el 2008 passant d'una diferència de l'11,9% fins al 18% el 2017, segons mostra l'onzena edició de l'informe 'Diferències salarials i quota de presència femenina' elaborat per Eada i el grup ICSA. La consultora del grup ICSA, Indry Canchila, ha destacat aquest dijous que les mesures que s'han dut a terme per eradicar les diferències salarials durant la crisi no han estat "efectives" i alerta de la "cronificació" d'aquest comportament que s'ha mantingut "estable" durant els últims cinc anys. Canchila ha apuntat que hi ha un "problema estructural" i ha reclamat mesures urgents per impulsar la igualtat com la transparència salarial, que garanteix el dret de les dones a conèixer el salari mitjà d'un grup d'homes que realitzen el seu treball en la mateixa empresa.

Pel que fa a la quota de presència femenina, l'informe mostra que les dones ocupen un 13,2% dels càrrecs directius el 2017, una xifra que ha incrementat dos punts respecte a l'any anterior, però que, tot i així, no assoleix les xifres de l'inici de la crisi on les dones ocupaven un 20% d'aquests càrrecs. Aquestes dades "evidencien" que la crisi ha estat un escenari especialment "dur" per a la dona, segons ha assenyalat Canchila.

Això no obstant, la presència femenina varia depenent del sector. En els sectors on hi ha major presència de dones directives són en el de recursos humans (31,5%) i en el de direcció d'administració i finances (19,4%), mentre que en el sector comercial (7,7%) i el de producció (5,1%) és on hi ha menys quota femenina en la direcció de les companyies. Pel que fa a la direcció general de les empreses, només un 8,4% són dones.

Les dades d'aquest primer trimestre mostren com la diferència salarial en els càrrecs directius incrementa fins al 18% i alerten de l'enquistament d'aquesta tendència. En xifres absolutes, la retribució mitjana actual d'un directiu és de 80.119 euros bruts anuals mentre que la d'una directiva amb el mateix càrrec és de 67.985 euros.

En relació als càrrecs de comandament intermedi d'una empresa, la quota mitjana de presència femenina és d'un 24,4% i la bretxa salarial entre homes i dones és d'un 12,8%, mentre que pel que fa als treballadors la quota femenina augmenta i s'observa que ocupen un 41,2% dels llocs, però la diferència salarial segueix en la mateixa línia que en els càrrecs anteriors amb un 11,9%.



Dones amb més formació però menys salari

Canchila ha ressaltat que el nivell de formació de les dones directives és més elevat que el dels homes, però que cobren un salari més baix. Segons les dades de l'informe, un 42,1% de les dones directives tenen un màster o postgrau, davant un 41,3% dels homes directius i que un 48,1% tenen un títol universitari, enfront del 45,6% de directius.

Diferències entre Catalunya i Madrid

Pel que fa a les diferències retributives entre homes i dones de Catalunya i Madrid, l'informe mostra que les diferències salarials a Catalunya (18,2%) són majors que a Madrid (14%) en els càrrecs directius. Mentre que pel que fa als comandaments intermedis la bretxa salarial és més gran a Madrid (12,1%) respecte a Catalunya (9,9%), així com la diferència entre els treballadors, ja que a Catalunya és d'un 15,2% davant un 16,4% a Madrid.



França i Itàlia tenen menys diferència salarial entre homes i dones

L'estudi també ha comparat les dades obtingudes amb els països veïns. Segons mostra l'informe, a Itàlia la bretxa salarial entre homes i dones és d'un 11,4%, mentre que la quota de presència femenina en equips directius és més baixa (8,6%) respecte a l'Estat. En canvi a França la diferència salarial és d'un 12,6% i la quota de presència femenina en càrrecs directius és d'un 12,6%.

Aquestes xifres mostren que tot i que hi ha més dones que ocupen càrrecs directius a l'Estat (13,2%) en comparació amb Itàlia o França, la diferència salarial que hi ha entre homes i dones directives a Espanya és més elevada que en els països veïns, ja que arriba fins al 18%.



La transparència salarial com a eina d'igualtat

La professora i investigadora d'EADA, Aline Masuda, ha manifestat que els resultats obtinguts a través de l'estudi són "bastant decebedors", especialment en termes de desigualtat salarial. Per eradicar aquesta situació, Masuda ha apuntat polítiques que es podrien dur a terme per fomentar la igualtat salarial entre homes i dones, entre les quals ha destacat la transparència salarial.

En aquest sentit, Alemanya va aprovar a principis d'any un projecte de llei que dóna l'oportunitat a les dones de conèixer la retribució mitjana d'un grup d'homes que realitza el seu mateix treball en la mateixa empresa. La llei de transparència salarial seria més "específica" en comparació a les lleis "generalistes" que hi ha a l'Estat i, a la vegada, ajudaria tant als homes com a les dones a negociar el seu salari, segons ha afegit Masuda.