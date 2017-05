La DO Cava, protagonista del Saló Selecció de la Guia Peñín a Nova York

La Denominació d'Origen Cava serà la protagonista del Saló Selecció que la Guia Peñín organitzarà el proper 18 de maig a Nova York, dins la ruta per diversos mercats internacionals que recorren els autors del llibre. A la trobada, hi haurà fins a sis marques cavistes que participaran a un seminari monogràfic adreçat a professionals i mitjans de comunicació nord americans. Al mateix temps, es celebrarà un tast dels caves qualificats com a "excepcionals", els quals tenen una puntuació d'entre 95 i 99 punts. Entre ells, hi haurà l'Enoteca Gramona 2001, que està considerat el Millor vi de la Guia Peñín 2017.

Les sis caves presents al Saló de Nova York seran Gramona, Torelló, Torreblanca-Grimau, Pere Ventura, Perelada i Chozas Carrascal (de València). La novena edició d'aquesta trobada als Estats Units també comptarà amb 42 cellers de 28 zones vitivinícoles d'arreu de l'estat espanyol, que presentaran gairebé 200 vins.