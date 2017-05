La nordamericana PPG torna a presentar una oferta de compra de la química Akzo Nobel

El futur de l'empresa química holandesa Akzo Nobel continua sent una incògnita després de confirmar-se que aquesta setmana la firma nordamericana PPG, principal competidora en el sector químic, ha tornat a presentar una oferta de compra. La nova oferta de PPG és la tercera des de principis d'any i supera en un 16 per cent la que va presentar el març i que Akzo Nobel va acabar refusant. PPG ha ofertat ara al voltant de 27 mil milions d'euros, 5 mil més que el març (22 mil).

Akzo Nobel va tancar-se en banda davant les dues primeres quantitats al considerar-les insuficients, però encara no s'ha pronunciat sobre la nova xifra que hi ha damunt de la taula. PPG i Akzo Nobel són dos gegants mundials del sector químic i competeixen per un segment similar del mercat. L'ofensiva de PPG té caràcter “no amistós” i està generant una forta controvèrsia en el món econòmic.

Una de les filials del gran entramat mundial d'Akzo Nobel està ubicada al polígon Domenys-II de Vilafranca del Penedès. La fàbrica penedesenca, dedicada a les pintures i barnissos, es va ingurar l'any 1989 i, des d'aleshores, s'ha convertit en una de les més importants a nivell de producció de tota la comarca de l'Alt Penedès.

Segons les informacions que arriben des d'Estats Units i d'Holanda, durant el mes de juny podria haver-hi una ressolució definitiva sobre aquesta qüestió en un sentit o en un altre. Es desconeix si una venda a PPG podria generar repercussions en el conjunt de filials que Akzo Nobel té repartides per tot el món, inclosa la de Vilafranca del Penedès.