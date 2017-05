CEVIPE participa a la VI Trobada del Fòrum Mundial de Cooperatives Vitivinícoles a Xile

Ja ha començat la VI Trobada del Fòrum Mundial de Cooperatives Vitivinícoles a Xile amb la participació de CEVIPE. L'esdeveniment que es durà a terme aquesta setmana a les ciutats de Vicuña i La Serena a Xile congregarà a importants actors internacionals que representen a les principals cooperatives vitivinícoles de països com França, Espanya, Argentina i Brasil amb l'objectiu de compartir coneixements i afrontar de manera conjunta els reptes de futur.

L'edició d'enguany està organitzada per la Cooperativa xilena Capel. Per part de CEVIPE, membre coMfundador del Fòrum, una delegació encapçalada pel president executiu Xavier Farré hi participa per avançar en els diferents grups de treball, valorar les conclusions dels estudis realitzats durant l'any i buscar solucions a les problemàtiques comunes. Aquesta trobadaés de caràcter internacional, i any rere any reuneix els actors més importants del model cooperativista per tractar matèries com la colRlaboració tècnica, comercial, de gestió, informació de mercats i intercooperació.

En aquesta edició s'estudiarà la manera de donar resposta a la pregunta sobre com incentivar que la joventut s'interessi en aquest model, per tal de donar-li continuïtat en el temps. Francisco Hernández, President del Consell Administratiu de Capel Mqui va ser elegit per presidir el fòrum pel període 2016M2017M, comenta que: "Avui, una part important dels nostres associats té més de 65 anys i, sense un flux de renovació, correm el risc que aquest model es vegi estancat per una falta de persones que puguin succeirMnos en les nostres tasques ".

Per altra banda, en aquesta edició del Fòrum Mundial també es tractarà de la integració d'experiències, que en paraules de Roberto Salines Mgerent general de CapelM es tradueixen en que "les persones que formen el moviment cooperatiu comparteixin el know how de la indústria perquè la comunitat també es vegi beneficiada." El Fòrum Mundial de Cooperatives Vitivinícoles agrupa més de 50.000 productors, fonamentalment de vins, vins escumosos i mosts, amb volums molt significatius sobre el total de la producció mundial de raïm. La! delegació! de! CEVIPE ha aprofitat el viatge a sud amèrica per visitar i mantenir reunions comercials amb diferents cooperatives xilenes i argentines.