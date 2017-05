Acord dels treballadors de la filial de Bic Graphic a La Granada pel tancament de la fàbrica

Els treballadors de Bic Graphic a Tarragona han protagonitzat una marxa lenta aquest dimarts al migdia que ha col·lapsat l'autovia de Salou -la C31b- i l'N-340, dues vies molt transitades de l'extraradi de la ciutat. Els empleats han deixat la planta parada i han sortit a la carretera, en la segona jornada de vaga convocada en contra de l'ERO que afecta 136 empleats d'aquesta fàbrica on es fan productes promocionals, com encenedors i bolígrafs. D'altra banda, a la Granada (Alt Penedès), ja hi ha hagut acord.

Acord a la Granada: 35 dies per any treballat

Escenari ben diferent a la Granada on la direcció de Norwood, filial del Grup Bic, i els representants dels treballadors han arribat a un acord sobre les condicions que s'aplicaran als 32 treballadors que s'acomiadaran pel tancament del magatzem.

L'acord preveu una indemnització de 35 dies per any treballat -fins a 28 mensualitats-, així com un servei de recol·locació per ajudar a trobar noves oportunitats de treball, segons informen fonts de la companyia a través d'un comunicat, en el qual expressa la seva satisfacció per l'acord assolit i per la bona entesa amb els empleats i els seus representants.

La multinacional Norwood va adquirir aquesta fàbrica l'any 2009. Des de llavors ha servit de magatzem logístic de la fabricació dels productes promocionals, mentre que els serveis de gestió estan subcontractats a la planta de Tarragona. Està previst que la planta de la Granada tanqui definitivament a finals d'any.