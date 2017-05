La Carretera del Vi, la primera ruta enoturística que aposta per la mobilitat elèctrica

La Carretera del Vi, en consonància amb la filosofia ecològica dels cellers i municipis que integren la ruta, està promovent la creació d’un servei de mobilitat sostenible, mitjançant cotxes elèctrics de lloguer per hores. Presentat en societat el passat novembre en unes jornades a Sitges, el projecte de carsharing de La Carretera del Vi s’ha iniciat gràcies a un acord amb l’empresa Nissan Vehicle Elèctric, els diferents municipis de la ruta i els cellers de l’associació.

Actualment s’estan creant les infraestructures de recàrrega i tot el sistema de reserves. El sistema funcionarà sobre una plataforma tecnològica que estarà al núvol i que permetrà la gestió dels vehicles 100% elèctrics. Aquest servei convertirà la wine road La Carretera del Vi com la primera ruta vínica amb mobilitat elèctrica de l’estat.

En una primera fase pilot, el projecte ja disposa de 5 vehicles Nissan, que retolats amb el logotip de La Carretera del Vi, s’han posat a disposició dels cellers i els ajuntaments per a que puguin validar i avaluar el funcionament i els processos de reserva, recollida i ús dels cotxes.

Amb bases planificades a Vilafranca i Sitges, i punts de recàrrega en cellers i ubicacions de referència en la resta de municipis, el servei de carsharing permetrà facilitar diferents objectius: la reducció d’emissions de CO2 al territori, oferint a la vegada més opcions de mobilitat autònoma als turistes i enoturistes. Altres objectius són posicionar la ruta enoturística i els municipis per on passa com un referent mundial en termes de sostenibilitat i fer de la debilitat, una virtut. És a dir, el temps de recàrrega dels vehicles elèctrics, coincideix amb el que es necessita per a visitar un dels cellers de La Carretera del Vi.

L’efecte dinamitzador d’aquesta iniciativa va més enllà de l’àmbit de l’enoturisme, obrint l’ús d’aquest servei a diferents públics objectiu. Així es preveu la seva utilització per part dels ajuntaments, en substitució o suport a la seva flota de vehicles convencionals; la utilització del servei de carsharing per part dels cellers i empreses del territori com a eina de mobilitat dels seus treballadors i la pròpia activitat; i finalment la utilització del servei per part de la població del territori com a alternativa de mobilitat per a les seves necessitats diàries.

De la combinació dels diferents usos i usuaris se’n derivarà la sostenibilitat econòmica i ambiental del servei de carsharing de La Carretera del Vi. Un cop superada la fase pilot, i amb l’ampliació de punts de recàrrega al llarg dels municipis, el servei s’anirà obrint al públic usuari final.

Presents a les Fires de Maig de Vilafranca

Amb l’objectiu de familiaritzar el públic en aquest servei, el carsharing de La Carretera del Vi disposarà d’un estand a les Fires de Maig de Vilafranca del Penedès, del 12 al 14 de maig, amb la presència de vehicles elèctrics de carsharing i on es donarà a conèixer el projecte. A més es faran demostracions del procés de reserva i obertura dels cotxes sense tenir la clau, a través d’una aplicació mòbil (APP).