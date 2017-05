Garraf i Alt Penedès es promocionaran com a territori de "sensacions" a la Costa Barcelona Week

Amb l’objectiu de donar a conèixer el ric patrimoni gastronòmic, natural, arquitectònic, cultural, comercial, esportiu i social, des d’aquest divendres 12 i fins diumenge 21 de maig, es posa en marxa la “Costa Barcelona Week”, organitzada per la Diputació de Barcelona. «Seran deu dies per gaudir de més de 100 activitats i propostes turístiques i descobrir les comarques del Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, l’Alt Penedès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental», com ha dit, aquest dimarts, el diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Miquel Forns, en la roda de premsa de premsa de presentació d’aqueta iniciativa.

«Amb el mar com a punt de partida – ha continuat el diputat - la “Costa Barcelona Week” pretén descobrir tot el potencial que ofereixen aquestes comarques barcelonines al públic en general i a professionals i posicionar la marca turística Costa Barcelona com un destinació turística internacional i de prestigi». Una oferta variada i diversa que aniran des de tastos, visites guiades, música, fires, exposicions, itineraris, jornades de portes obertes, activitats esportives per a tots els públics i que es pot consultar al web www.costabarcelonaweek.cat.

La “Costa Barcelona Week” neix amb l’objectiu de mostrar al públic que la Costa de Barcelona és mar, però també enoturisme, cultura i natura, a prop de Barcelona i en un entorn urbà, el que significa comerç, vida, mercats, història.... I tot des d’una perspectiva de turisme sostenible i responsable. Aquesta iniciativa, impulsada per la Diputació de Barcelona, compta amb el suport de l’Agència Catalana de Turisme i Turespaña.

Activitats destacades per al públic

El tret de sortida serà el proper 12 de maig amb activitats tan variades com les jornades de portes obertes als càmpings, l’enocursa de Torres, la ruta guiada a la Nau Gaudí de Mataró, l’acció de descoberta de fauna amb família al Delta del Llobregat, “Converteix-te en un pintor” a la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú o la visita amb vermut al Museu Ballvey de Cardedeu. Seran, en definitiva, més de 100 propostes que es poden trobar a www.costabarcelonaweek.cat

També, durant la Festa Modernista de Terrassa, que tindrà lloc del 12 al 14 de maig, hi haurà un estand específic de Costa Barcelona en el que es presentarà la destinació i les activitats de la Costa Barcelona Week.

Així mateix, es faran actes de promoció d’aquest esdeveniment a través de les xarxes socials de la Diputació de Barcelona (@diba) i Barcelona és molt més (@bcnmoltmes) amb l’etiqueta #costabarcelonaweek.

A més del públic final, també es faran activitats i actes de promoció de la marca turística Costa Barcelona a professionals de l'àmbit local i internacional.

Costa Barcelona ofereix 95.000 places d’allotjament

Creada al 2012, la marca turística “Costa Barcelona” compta amb les principals destinacions turístiques internacionals de la demarcació de Barcelona. Sitges, Calella, Malgrat, Santa Susanna són des de ja fa molts anys, municipis turístics amb gran tradició que acullen anualment un gran nombre de visitants. Però també a la marca Costa Barcelona, es troben les destinacions d’interior que complementen perfectament aquestes propostes: l’enoturisme al Penedès o a Alella, el turisme esportiu (golf, Circuit de Catalunya) al Vallès Oriental i Occidental, el modernisme a Terrassa o a Canet, els espais naturals com el Montseny (reconegut com a Reserva de la Biosfera) o el Parc del Garraf.

Un territori complet que presenta propostes per a tots els públics i que l’any 2016, va rebre 3,7 milions de turistes, amb 10 milions de pernoctacions i una mitjana de 4,7 dies de pernoctació. Una destinació que rep més del 88% del total de les comarques barcelonines (menys Barcelona).

La procedència dels turistes és bàsicament internacional, amb més del 55% que provenen d’Europa i la resta del món. Actualment, Costa Barcelona compta amb 447 hotels, 45 càmpings i 130 cases de turisme rural, el que suposa gairebé 95.000 places d’allotjament.

Les comarques de Barcelona es consoliden com a gran destinació turística, amb més de 4,7 milions de visitants

Segons les darreres dades de l’activitat turística, treballades pel Labturisme de la Diputació de Barcelona, durant el 2016, 4,7 milions de viatgers es van allotjar a les comarques de Barcelona (menys el Barcelonès). Una xifra que representa un augment de més de 650.000 turistes (16%) respecte l’any 2015 i un milió més que el 2012. La previsió de creixement per l’any 2017 es preveu més moderat, amb un increment del 10%, arribant a superar el 5 milions de viatgers.

A nivell català, el nombre de viatgers va augmentar, entre el 2015 i el 2016, en un 8,2% i en un 7%, a la ciutat de Barcelona, fet que corrobora, segons les dades d’activitat turística, el traspàs de viatgers a les comarques de Barcelona des de la capital catalana.

El turisme és un sector prioritari per al desenvolupament econòmic, és generador d‘ocupació i esdevé un element clau per a la dinamització i la cohesió territorials. Turisme de la Diputació de Barcelona, amb un pressupost de prop de 8,5 MEUR, treballa per promocionar el turisme al territori, amb accions concretes com la Costa Barcelona Week.