La moda s'apodera del barri de les adoberies d'Igualada

La setzena edició del Rec.0 Experimental Stores ha tornat a obrir les portes de les antigues adoberies del barri del Rec d'Igualada per convertir-les en 'pop up stores', és a dir, botigues efímeres de moda. El Rec.015, que s'avança un mes al calendari, compta amb un total de 88 marques de moda, que vendran des d'aquest dimecres i fins dissabte els seus estocs en 52 locals diferents. Una de les novetats d'aquesta edició és l'espai 080 Barcelona Fashion, que vol esdevenir una plataforma de promoció dels nous dissenyadors del país. En aquest sentit, un dels organitzadors del festival, Jordi Ribaudí, ha explicat que l'objectiu d'aquesta col·laboració és "aprofitar que el 080 capta i impulsa nous dissenyadors, mentre que nosaltres els donem una oportunitat comercial de vendre els seus estocs".

Un total de 88 marques vendran durant quatre dies els seus estocs a les velles adoberies del barri del Rec d'Igualada que, des d'aquest dimecres i fins divendres, acullen el Rec.015. Les cues a l'exterior d'algun dels 52 locals que s'han transformat en botigues efímeres ja eren visibles abans de les deu del matí, hora en què obria oficialment el certamen.

Un cop més, el Rec.0 Experimental Stores ha buscat una combinació entre marques internacionals consolidades com Adidas, Pere Jeans, Lacoste o Levis' amb dissenyadors catalans com Míriam Ponsa, Josep Abril o Txell Miras. A més, el certamen sempre té un lloc destacat per als dissenyadors independents i emergents. En aquesta setzena edició aquest aspecte s'ha potenciat més que mai amb la instal·lació, per primer cop, de l'espai 080. L'acord de col·laboració entre el Rec.0 i la passarel·la barcelonina s'ha concretat en la instal·lació d'un gran espai dedicat a la moda emergent catalana amb marques com Carlota Oms, Pau Esteve, Rita Row o Kinetic Supply.

Precisament, una de les dissenyadores i fundadora de la marca Carlota Oms, Elisabet Carlota, ha explicat que aquesta és la tercera edició que són presents al festival Rec.0 –tot i que la primera sota la marca 080- i assegura que el certamen "és un escenari fantàstic perquè hi ha un intercanvi molt proper amb la gent i ens ajuda a donar visibilitat a la marca". De la seva banda, el propietari de la marca de sabates Kinetic Supply, ha relatat que aquest és el primer any que són presents al Rec.0 després de diverses edicions d'acudir-hi com a visitant. "Enguany ens hem animat perquè ja veníem com a visitants i ens agradava molt, és una gran oportunitat per donar-nos a conèixer i arribar a tot tipus de públics", ha assegurat Rodríguez.

La gastronomia i la cultura s'alien amb la moda

L'edició de primavera del Rec.0 destaca també per una forta aposta per la gastronomia i la cultura. De fet, el festival 'Rec Street Food' augmenta la seva oferta amb propostes de restauradors i cuiners locals, que se sumen als 'food trucks' amb menjars d'arreu del món. A més, al llarg dels quatre dies se succeiran concerts, xerrades i presentacions de llibres. En total hi haurà quatre escenaris amb grups com Cataplàusia, Nasty Walkers, Nuu o El Hombre Trankilo. També hi haurà xerrades a càrrec de l'il·lustrador Oriol Malet, la periodista Rosanna Carceller i l'autora del personatge de la Lola Vendetta, la il·lustradora Raquel Riba Rossy.

Amb data de caducitat

El Rec.0 Experimental Stores va néixer l'any 2009 per reivindicar el patrimoni del barri del Rec d'Igualada i se celebra de manera bianual. En la passada edició, celebrada el novembre de 2016, el Rec.0 va rebre uns 120.000 visitants, un 80% dels quals eren de fora la comarca de l'Anoia.

Segons ha explicat un dels organitzadors, Jordi Ribaudí, el certamen té data de caducitat i l'objectiu és que, en algun moment –encara per determinar-, "es deixi de celebrar perquè el barri del Rec ja s'haurà convertit en una ciutat". De fet, aquest és el motiu pel qual es va crear el certamen ara fa set anys: dinamitzar el barri de les adoberies i crear-hi vida al llarg de tot l'any. Ribaudí creu que mica en mica aquest objectiu s'està assolint i ho ha exemplificat amb el fet que "ja hi ha empreses interessades en instal·lar el seu negoci al barri". També ha expressat que "el Rec abans era un lloc on la gent no s'hi deixava caure gaire perquè li tenia una mica de por i, en canvi, ara la gent passeja per aquí els caps de setmana".