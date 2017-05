Temps de Vi proposarà 50 activitats paral·leles del 9 a l'11 de juny a Vilanova (VÍDEO)

La fira Temps de Vi ha presentat avui el cartell de l'edició d'enguany, que se celebrarà els propers 9, 10 i 11 de juny a la rambla Principal de Vilanova i la Geltrú. La presentació del cartell ha servit com a tret de sortida per a una fira que arriba ja a la seva sisena edició amb un èxit indiscutible de públic, i mantenint els seus elements diferencials com son els tastos i maridatges a diferents espais de la ciutat, els tastos en vaixell i la música en directe que amenitza la fira durant tot el cap de setmana.

L'acte de presentació s'ha dut a terme al patí del Castell de la Geltrú, amb la presencia del regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació, Juan Luís Ruiz; i dels dos organitzadors de la fira Temps de Vi, Carles Carbonell i Òscar Villagarcía. Ruiz ha volgut destacar que la fira "és un exemple d'iniciativa d'èxit a la ciutat, a més par part de dos joves emprenedors locals que han sabut dur a terme un projecte clar, per acabar obtenint un model de fira que funciona.· El regidor de Promoció Econòmica també ha volgut destacar el fet que Temps de vull també col·labora al llarg de l'any "amb diversos esdeveniments de la ciutat com a la creació de l'espai enogastronòmic de la Geltrú durant la pasada Fira de novembre, a la Xatonada, o com passarà d'aquí pocs dies, al Mercat Noucentista."

Per la seva banda, Carles Carbonell ha ressaltat que els diferents exiso que conformen la fira, es troben representats al cartell d'enguany, obra de l'artista Chema Peral, un il·lustrador barceloní conegut pels seus treballs al diari Ara o a fanzines com ara Colibrí. La fira, els tastos en vaixell, la zona infantil o els concerts tenen el seu propi espai en un cartell que serà la base també de tot el marxandatge d'aquesta sisena edició.

Una fira més gastronòmica

Entre les novetats més importants d'aquesta sisena edició de la fira es troben els tastos enogastronòmics, amb presència de formatges, ostres i fins i tot un tast de sobrassades , com ha explicat Oscar Villagarcía. També hi haurà un espai dedicat als professionals, amb un showrroom de vins tranquils i escumosos del Massís del Garraf que tindrà lloc el dilluns posterior a la fira (12 de juny) a la Torre d'en Veguer. Villagarcía però ha destacat també el primer tast que l'associació de cellers del Penedès Qalidès organitzarà divendres 9 de juny al restaurant Marejol, i la Festa Joves Confrares del Cava, una festa que se celebrarà dissabte 10 a la Daurada Beach Club, i que arrencarà passada la mitjanit. Entre els maridatges d'enguany destaca també el sopar que el restaurant Ceferino organitzarà amb els vins i caves del celler AT Roca la setmana prèvia a la fira, divendres 2 de juny.

Com cada any, no faltaran tampoc els concerts als dos escenaris situats a banda i banda de la rambla. Entre els artistes d'aquesta edició Carles Carbonell ha volgut destacar Judit Neddermann, D-Covers i Jazz de Copes. A més, el swing tindrà també un lloc destacat el diumenge a les 12 h a l'escenari Nord, amb l'actuació de Los 3 Juanetes del Apocadixie, i l'exhibició de ball de diferents col·lectius.

Activitats prèvies a la fira

Com cada any, les setmanes prèvies a la fira se celebraran també diferents activitats. Enguany, amb la voluntat d'afegir un altre punt cultural a la fira, aquestes activitats tindran lloc a les biblioteques públiques de la ciutat.

El dimecres 24 de maig, a les 20.30 h, es presentarà a la Biblioteca Armand Cardona, Vinòmics, un projecte de la DO Catalunya que marida vins i còmics, i que ha tingut una gran acollida entre el públic. La presentació serà en forma de maridatge, i anirà a càrrec de Clara Dalmau, sumiller de la DO Catalunya. Els Vinòmics romandran exposats a la biblioteca des del 24 de maig fins al 23 de juny.

Dissabte 27 de maig serà el torn dels nens, que podran gaudir del taller La Corba camina i recull. Un taller que, inspirat en el llibre homònim que va editar el Celler de Can Roca, proposarà el reciclatge d'ampolles de vi, fang i altres materials. L'activitat tindrà lloc a la Biblioteca Joan Oliva a les 12 h.

La tarda de l'1 de juny serà tarda de poesia i vi a la Biblioteca Armand Cardona (19 h). L'artista i poetessa Francesca Calaf, i el col·lectiu poètic La lluna en un cove seran els encarregats d'aquest recital de poemes que aniran acompanyants d'un tast de vins a càrrec de Vins Aviñó.

En aquesta línia que busca potenciar els lligams de la fira amb la cultura, tant dissabte com diumenge (12 h) hi haurà pintura en directe a càrrec de dos artistes locals que pintaran dues bótes de vi. Dissabte serà el torn de Ferran Ferrer Margalet a l'escenari Nord, mentre que diumenge, a l'escenari Sud, serà Lluís Amaré l'encarregat de mostrar la seva feina.

Sobre Temps de Vi

Temps de Vi és una fira que neix amb l'objectiu de promoure els vins elaborats a Catalunya per ajudar a difondre la cultura del vi i del cava, així com el patrimoni de Vilanova i la Geltrú.

La fira se celebra al centre neuràlgic de la ciutat, la Rambla Principal, amb representació de més de 40 cellers de les diferents Denominacions d'Origen catalanes. A més dels estands vinícoles, la fira compta també amb espais gastronòmics i actuacions musicals.

La ubicació marinera del municipi és el reclam fonamental per Temps de Vi, que ofereix entre les seves múltiples activitats la possibilitat de fer tastos en alta mar, el tret diferencial d'una fira que enguany arriba a la seva sisena edició, després de rebre més de 50.000 visitants el 2016.