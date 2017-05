Èxit de participació al Celler dels sentits, organitzat per l'alumnat de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya

Èxit de participació a l’activitat El celler dels sentits, organitzada per alumnat de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya. Ajuntament de Vilafranca

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, Joan Manel Montfort va obrir ahir dimecres l’activitat El celler dels sentits, una proposta de l’alumnat del certificat professional de sommelier de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya. L’activitat, oberta al públic, plantejava una dinàmica original en què els participants havien de resoldre un enigma: quin era el vi escollit pel sommelier per a un sopar de parella.



Un total de 40 persones, dividides en quatre grups, van realitzar les 4 proves de tast plantejades per esbrinar, en un tast final de quatre opcions, de quin vi es tractava. La meitat dels participants van aconseguir identificar el vi. Per acabar, el professor dels alumnes organitzadors de l’activitat, Èric Enguita, va oferir una nota de tast dels altres tres vins.