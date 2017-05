Pere Regull fa una crida al sector vitivinícola a entrar a INNOVI "per planificar conjuntament estratègies i objectius"

L’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat pel tinent d’alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, Joan Manel Montfort, ha obert aquest matí la jornada tècnica “Millora de l’eficiència productiva a la vinya” organitzada per INNOVI, Clúster Vitivinícola del Penedès, que s’ha celebrat a l’’Auditori municipal amb una nodrida presència del món vitivinícola penedesenc i català.

En el seu parlament, Regull ha destacat el fet que la jornada s’emmarca en les Fires de Maig, “el gran aparador multisectorial de Vilafranca i el Penedès, en què el sector agrícola hi té un paper molt destacat. Quan vaig entrar d’alcalde al 2009, en plena crisi, en aquelles fires només dues empreses de maquinària hi van ser. La resta van renunciar a anar a les Fires. La societat estava tocada. Sempre he agraït a aquestes dues empreses que van aguantar en aquell moment. Tenim una comarca amb una economia diversa, però és el sector vitivinícola el que ens dóna caràcter i, per això estic content d’anunciar que aquest any a la Fira hi haurà més maquinària agrícola que mai”.

L’alcalde ha recordat també que Innovi, el Clúster Vitivinícola Català, va ser inicialment impulsat per l’administració però després es va cedir tot el protagonisme al sector privat. “L’administració hi hem de ser, però al costat, donant-hi el suport necessari, però ha de ser el sector que, amb iniciatives com la jornada d’avui, impulsi la seva vitalitat. Faig una crida a tot el sector vitivinícola a entrar a INNOVI, per planificar estratègies i objectius de forma conjunta amb un plantejament que estigui per sobre dels interessos particulars. Sols així, podrem competir en aquest gran mercat que és el món global”, ha dit Regull.