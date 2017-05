Els treballadors de Codorniu amenacen amb fer mobilitzacions i aturades si no avancen les negociacions de l'ERO

Els treballadors de Codorniu han amenaçat amb convocar mobilitzacions i aturades si durant la propera setmana no hi ha cap avenç en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta 93 persones de la plantilla. El comitè d'empresa i la direcció es van reunir ahir dijous, i els treballadors lamenten que "encara no s'ha plasmat enlloc la responsabilitat social que va prometre la companyia quan va anunciar l'ERO". A falta de dues setmanes per a què acabi el període de negociacions, el comitè exigeix els detalls econòmics amb què es justifiquen els acomiadaments i reclama concreció pel que fa a les persones afectades. Al mateix temps, vol saber amb exactitud les condicions de les pre jubilacions i les indemnitzacions.

El comitè d'empresa critica que, quinze dies després de l'anunci de l'ERO, "l'empresa estigui marejant la perdiu i no presenti la documentació que sol•licitem durant les reunions de negociació". El president del comitè, Antonio Cruces, ha explicat a l'ACN que la reunió d'ahir dijous "va pujar de to" perquè, assegura, la companyia es va endarrerir en l'entrega d'informes demanats a la darrera trobada i "no va mostrar la responsabilitat social que tant promet".

Una de les condicions que el comitè ha posat damunt la taula per seguir negociant és la reubicació dels 14 treballadors de Nuviana al celler Raimat Lleida –l'ERO preveu traslladar la producció i acomiadar la plantilla-, però l'empresa s'hi oposa. A banda d'aquest motiu de discussió, el comitè també se sent molest perquè a dia d'avui desconeixen quines seran les persones afectades per l'ERO ni quines seran les condicions de pre jubilacions i indemnitzacions.

Per aquest motiu, després de reunir-se amb l'empresa, els treballadors han acordat que, si la propera setmana no hi ha cap avenç en les negociacions, hi haurà mobilitzacions per part de la plantilla. El comitè es planteja diverses opcions que passen per protestes, aturades i, fins i tot, una vaga.

93 persones afectades per l'ERO

Codorniu va anunciar a finals d'abril que abandonava la producció de marques blanques per a tercers, motiu pel qual es veia obligat a fer un pla de reestructuració i a rescindir un centenar de llocs de la plantilla. Finalment, l'ERO està previst que afecti 93 treballadors. D'aquests, 45 corresponen a les caves de Sant Sadurní d'Anoia, 20 al centre d'Esplugues de Llobregat, 14 a la planta de Nuviana d'Osca, 7 són de Raimat Lleida i 7 més corresponen a Riudabella, a Poblet.

Durant les reunions inicials amb el comitè d'empresa, Codorniu va anunciar la voluntat de pactar pre jubilacions amb els treballadors majors de 58 anys. Alhora, es va comprometre a oferir un programa d'acompanyament per a tots els afectats a través d'una empresa externa que faciliti la recerca d'un nou lloc de feina.