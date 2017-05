L'alcaldessa de Vilanova es reunirà amb tots els polígons industrials per recollir demandes

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i el regidor d'Urbanisme, Gerard Llobet, van reunir-se dijous a la tarda amb empreses del sector del Torrent de Santa Magdalena, per iniciar una ronda de trobades per recollir les demandes dels polígons industrials. L'objectiu, tal com va anunciar Neus Lloveras, és elaborar una proposta de millores per optar a una línia d'ajuts que la Diputació de Barcelona preveu promoure en els propers mesos.

La trobada d'ahir va comptar amb el president de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Martí Sistané, i el secretari general de l'entitat, Isidre Also. Neus Lloveras va exposar la voluntat del govern municipal de ser al costat del teixit empresarial per afavorir que es generi activitat econòmica. "A Vilanova i la Geltrú tenim uns polígons força ordenats a l'entorn del nucli urbà, ara tenim l'oportunitat d'assegurar-nos que estiguin en les millors condicions", va afirmar.

Per als assistents, una de les principals preocupacions és la connexió amb fibra òptica, que ha trigat molt a ser una realitat, però en aquests moments ja és possible. Van demanar també un increment de neteja i jardineria, especialment a la part que contigua al municipi de Sant Pere de Ribes, així com augmentar la il·luminació, sobretot per afavorir la sensació de seguretat. Millorar la senyalització a les entrades per localitzar les empreses i sol·licitar més patrullatge nocturn a la Policia Local, van ser altres peticions.

La reunió va tenir lloc a les instal·lacions de l'empresa d'embalatges, envasos i packaging Olivé Rueda, amb seu a Vilanova i la Geltrú des de fa dos anys. Amb una plantilla d'unes 30 persones, la companyia distribueix productes arreu del país, així com també al mercat estatal i internacional.