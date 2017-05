Vilanova viatjarà al segle passat amb el Mercat Noucentista

La plaça de les Cols de Vilanova i la Geltrú tornarà a acollir el diumenge 21 de maig, una nova edició del Mercat Noucentista. Es tracta de la principal acció de la Festa de Sant Isidre que organitza l'Associació de Festes de Sant Isidre de Vilanova i la Geltrú, amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat.

El Mercat Noucentista de Vilanova i la Geltrú es caracteritza sobretot perquè es poden adquirir verdures de temporada, hortalisses, ous i flors a preus molt econòmics. Com ja es tradicional, per poder adquirir-les, caldrà bescanviar euros per bitllets antics de pesseta que facilitarà la mateix organització el mateix diumenge al matí al mercat. D'aquesta manera es podrà comprar producte de cinc pagesos productors, socis de l'entitat, que a la vegada són paradistes del Mercat Central:

Però aquesta no és l'únic atractiu del Mercat Noucentista. Enguany destaca la presència de Temps de Vi que, a més de presentar el nou cartell i donar informació de la fira, oferirà a tots el assistents majors d'edat, la possibilitat de beure vi en porró durant les quatre hores que durarà el Mercat.

El Mercat Noucentista obrirà a les deu del matí i tancarà a les dues del migdia. Hi haurà sis carpes on es podrà trobar presència del productor local de cervesa Artesana, La Font del Diable; que estarà acompanyat del distribuïdor local de vins i caves Catalans 12D.O.'s. També hi participaran les parades del mercat del centre de Formatges francesos artesans El Chalet, i la Cansaladeria Martínez; a més La Pastisseria i forn de pa Sant Onofre. A tot això cal sumar que els establiments socis de l'Associació Plaça de les Cols, tornaran a oferir el Vermut Noucentista amb motiu de la celebració del Mercat.

Entre les activitats previstes al llarg del matí a la plaça de les Cols destaca L'Hora del Conte a les 11 h; l'esmorzar típic noucentista a les 11.30 h; i la Rifa a les 12 h.