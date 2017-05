La Turuta, protagonista a la IV Conferència Internacional de monedes socials i complementàries

Barcelona ha acollit del 10 al 14 de maig, la IV Conferència Internacional de monedes socials i complementàries, on Vilanova ha tingut un paper destacat a través de la seva moneda social, la Turuta. Organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya, la IV Conferència internacional de monedes socials vol introduir i difondre l'estudi i coneixement de les monedes des d'un punt de vista acadèmic i d'investigació. En aquesta ocasió, la conferència de Barcelona ha tingut com a eix transversal la presa de consciència i el valors aplicats als diners i ha comptat amb la participació de 356 persones, provinents de 34 països, que han pogut participar en 132 conferències, ponències, taules rodones i tallers.

L'Associació ECOL3VNG, impulsora del projecte vilanoví Turuta, ha estat present a la Conferència aportant diversos continguts: l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha participat en una taula rodona sobre polítiques públiques i monedes locals junt als Ajuntament de Bristol, Nantes, Lisboa, Sevilla, San Juan de Aznalfalache i Santa Coloma de Gramenet. A més, el coordinador del projecte Turuta, Ton Dalmau, ha fet una ponència sobre el funcionament de la moneda i del projecte, així com un taller pràctic, utilitzant el joc Ecopolis, ideat per a mostrar com funciona l'economia Versió 1 amb moneda oficial i com canvia el funcionament en economia Versió 2 quan s'introdueix una moneda local. La vilanovina Carme Dastis s'ha fet càrrec durant el congrés de la coordinació del grup de treball sobre monedes socials locals espanyoles.

La Turuta també ha tingut un paper destacat al Mercat social en el que diversos projectes de monedes socials han col·laborat durant tot el dissabte i en el que exclusivament s'han acceptat les respectives monedes socials.

El Projecte Turuta ha causat interès entre els assistents a la Conferència perquè té particularitats que el singularitza: és un sistema de crèdit mutu que sociabilitza, de forma cooperativa, els saldos negatius dels socis, de forma que aquests sempre estan en positiu i són els projectes, aprovats per l'associació que l'impulsa, els que queden en negatiu, per tal que la suma de saldos sempre sigui zero dins de l'ecosistema econòmic.