Un vilafranquí, guanyador del premi de la Ruta del Xató 2017

Aquest migdia s’ha fet a la Confraria de Pescadors de Calafell la cloenda de la Ruta del Xató 2017, en què han participat els representants dels municipis i dels Gremis d’Hostaleria del Vendrell, Sitges, Calafell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, així com l’ambaixador de la Ruta del Xató d’enguany, el xef gironí, Marc Gascons.



Una de les novetats d’enguany ha estat concurs on es votava tant físicament com online el millor xató del món. En els vots físics entre les persones que han consumit algun plat de xató als restaurants de la ruta, el guanyador ha estat el Xató de Vilafranca amb 868 vots seguit del de Calafell amb 761. En els vots online, el guanyador ha estat el Xató de Vilanova (284 vots) i Vilafranca en segon lloc (157). L’atzar ha volgut que el guanyador del premi (un viatge a Roma per a 2 persones) fos per a un vilafranquí Joan Layuna, client del restaurant Els Fogons, de Vilafranca, un restaurant vilafranquí molt compromès en la Ruta, que també s’enduu un altre viatge per a 2 persones a Roma.

La Ruta del Xató és una proposta gastronòmica de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, estretament lligada als vins de la DO Penedès, en què els protagonistes són els productes de la terra. L’objectiu de promoure econòmicament el territori a través de la gastronomia i el turisme.

Durant l’acte s’ha fet un recordatori de la figura del gastrònom i comunicador Pere Tàpias, traspassat fa unes setmanes i que va ser ambaixador de la Ruta del Xató 2005/2006.