El cava floreix al Temps de Flors de Girona

La Confraria del Cava ha repartit aquest diumenge més de 5.000 copes de cava al Temps de Flors. L’entitat va habilitar un estand al punt de trobada la rambla de la Llibretat de Girona, des d’on va obsequiar centenars de persones que visitaven aquesta festa típica de la capital catalana.

Des de la Confraria han fet una valoració molt positiva d’aquesta acció, que s’ha fet enguany per primera vegada, i que s’emmarca en els actes que l’associació ha organitzat aquesta primavera per homenatjar la ciutat de Girona. El pròxim serà la investidura del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com a Confrare d’Honor de l’entitat, que es farà el divendres 26 de maig al vespre.

L’acció compta amb la col·laboració de les caves Alsina Sardà, Blancher, Castell Sant Antoni, Castellblanc, Castelo de Pedregosa, Codorniu, Freixenet, Giró Ribot, Gramona, Juvé & Camps, Mascaró, Masolivé, Mastinell, Mestres, Muscàndia, Nadal, Parató, Pere Ventura, Ramón Canals, Roger Goulart, Segura Viudas, Sumarroca, Torelló, Vallformosa i Vilarnau.