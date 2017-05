Uns pescadors vilanovins capturen tres tonyines vermelles, que han pesat 438 quilos

L'embarcació de pesca "Port de Vilanova" ha subhastat aquest dilluns a la llotja local tres grans exemplars de tonyina vermella que han pesat 438 quilos. Les tres tonyines van ser pescades a 18 milles de la costa de Vilanova i, avui, la mateixa barca, ha capturat sis exemplars més, d'uns 40 quilos cadascun, a unes 6 milles del litoral vilanoví. Aquestes dues pesqueres posen de manifest que la costa del Garraf és rica en tonyina vermella, i els pescadors artesanals del port reivindiquen que aquesta podria ser una bona carta de presentació del territori, si no fos perquè el sector estatal està controlat per tres grans empreses que impedeixen el desenvolupament de les flotes locals.

Els tres grans exemplars de tonyina vermella d'ahir es van vendre per uns 10 euros el quilo, segons ha explicat l'armador de la "Port de Vilanova", Antonio Mullor, que defensa que el sector pesquer vilanoví podria desenvolupar un gran potencial amb la pesca de tonyina vermella però que la situació és molt complicada: "tenim unes quotes de pesca que són ridícules i que fan que diàriament haguem de tornar al mar tonyines per no esgotar les nostres quotes en una setmana. Així és molt difícil fer equilibris. Estem treballant amb menys hams i uns hams no adequats per a la tonyina vermella amb l'objectiu de pescar les mínimes", explica Mullor, que pertanys a l'associació de pesca artesanal de palangre del Mediterrani. Mullor també lamenta que la tonyina vermella de Vilanova no arribi al consumidor o que ho faci a uns preus desorbitats: "la tonyina que es compra a uns 10 euros el quilo ni es vermella ni és del Garraf. És una llàstima que amb la quantitat d'exemplars que tenim al nostre litoral, el consumidor no pugui comprar tonyina local a un preu assequible". I és que el 90% de les pesqueres de tonyina vermella es venen al mercat asiàtic i només un 10% es queda al mercat estatal. La raó més evident és que mentre que el mercat asiàtic la compra a uns 40-50 euros el quilo, aquí es ven a uns 9-13 euros.

L'embarcació "Port de Vilanova" va pescar la passada setmana 1.100 quilos de tonyina vermella, però la seva quota anual és de 13 tones, és a dir, que quan arribin a aquesta xifra ja no podran tornar a pescar tonyina. Per això dosifiquen les pesqueres, també per intentar vendre-les a un bon preu. Però la pressió que exerceixen les grans empreses és més que evident, també a Vilanova: "el sector estatal està controlat per tres grans empreses, que es reparteixen la major part de les quotes de captura. Una d'elles està ubicada a l'Ametlla de Mar, i fa tot el possible per ampliar la seva flota, fent ofertes quantioses a les barques locals per llogar o per comprar les seves quotes o per fer-se amb l'embarcació sencera. Fa uns dies, es va vendre una barca del port de Vilanova que es dedicava a la pesca de tonyina vermella i de peix espasa i que tenia unes quotes de 23 i 45 tones respectivament. Els hi van oferir 1,8 milions d'euros per l'embarcació i les quotes de peix", explica Mullor.

L'armador vilanoví, que assegura que la tonyina vermella és un exemplar que es reprodueix molt ràpid i que ha trobat un bon hàbitat a la costa del Garraf, lamenta que només les embarcacions com la seva, censada per a la pesca de la tonyina vermella i del peix espasa, puguin fer-se amb un exemplar: "hi ha barques petites que passen moltes dificultats per arribar a final de mes i si poguessin pescar un parell de tonyines vermelles a la setmana podrien salvar el seu sou aquell mes".