Facua denuncia increments de fins a un 200% en les tarifes anunciades de fibra òptica

Facua-Consumidors en Acció ha denunciat sis operadores de telecomunicacions per publicitar els serveis de fibra òptica a un preu molt inferior al que realment ha de pagar el consumidor que els contracta, que en ocasions és de més d'un 200% respecte al preu anunciat, segons ha apuntat l'entitat. La denúncia, presentada davant la Direcció General de Consum de la Comunitat de Madrid, es dirigeix contra les principals operadores que ofereixen serveis a Espanya: Orange Espagne SAU (Jazztel y Orange), Mas Móvil Telecom 3.0 SA (MasMóvil), Telefónica de España SAU (Movistar), Vodafone España SAU (Vodafone-Ono) i Xfera Móviles SAU (Yoigo).

L'entitat ha detectat fins a 35 tarifes diferents de fibra òptica i de fibra òptica més telèfon mòbil en les quals aquestes operadores no inclouen la quota de línia que cobren totes les companyies, i que oscil·la entre els 17,40 euros de Movistar i els 22,99 de Jazztel. Segons l'entitat, Orange, en les seves tarifes Home, ni tan sols indica que cal sumar la quota de línia. En el cas de Jazztel i MasMóvil només indiquen que als preus que ofereixen cal afegir la quota de línia -amb una tipografia molt més petita-, però no especifiquen la quantia. I Movistar, Vodafone-Ono i Yoigo aclareixen en la seva publicitat que als preus oferts cal sumar-li una quantitat corresponent a la quota de línia, també amb caràcters molt més petits. En qualsevol cas, subratlla Facua, totes incompleixen la llei que obliga a indicar el preu final complet.

Facua denuncia que "en definitiva, suposa únicament una forma d'enganyar al consumidor" perquè la quota de línia "forma part indissociable del servei ofert, la prestació del qual no és possible sense l'abonament d'aquesta quota". L'entitat afegeix que la quota de línia tenia sentit quan les operadores oferien Internet a través de les xarxes de coure i era necessari comptar amb una línia analògica, però a diferència de l'ADSL, segons apunta, la fibra utilitza una infraestructura independent i no fa falta una línia telefònica ni una quota de línia. "És una forma artificial d'inflar el preu", assegura Facua.