Sitges crea un Consell Assessor de Turisme per "avaluar" el funcionament del sector i proposar noves actuacions

Sitges ha posat en marxa un Consell Assessor de Turisme, que té com a objectiu "avaluar" la dinàmica del sector i proposar noves accions per reforçar la principal activitat econòmica del municipi. El nou organisme, que s'ha constituït aquesta setmana, compta amb representants públics i dels sectors econòmics privats directament relacionats amb l'activitat turística, i està presidit per l'alcalde Miquel Forns, amb la vicepresidència de la regidora de Turisme, Aurora Carbonell. Durant la primera reunió, el Consell Assessor de Turisme ha presentat el Pla d'accions per aquest 2017 on s'assenyala la voluntat d'incrementar els visitants de procedència asiàtica i nord-americana.

Una de les finalitats del nou organisme, ha detallat l'Ajuntament, és proposar, debatre i aprovar un pla d'actuacions anual que permeti incrementar la demanda turística i millorar-ne la qualitat. Alhora, es volen definir estratègies globals com a destinació turística des de la vessant del màrqueting, la promoció i el posicionament en mercats nacionals i internacionals.

D'aquesta manera, el Consell Assessor de Turisme es dividirà en comissions focalitzades en el turisme de negocis i en la promoció. La previsió és que l'organisme es reuneixi tres cops durant l'any de forma ordinària.

Nous mercats i diversificació turística

Pel que fa al Pla d'accions d'aquest 2017, presentat durant la constitució del Consell, s'ha assenyalat com a acció prioritària els treballs entorn a la continuïtat de la certificació Biosphere, que acredita Sitges com a destinació de turisme sostenible i responsable. Al mateix temps, al llarg d'aquest any també es vol fomentar l'arribada de turistes provinents de zones poc habituals avui en dia, com Nord-Amèrica i l'Àsia –ara per ara a Sitges hi predomina el visitant europeu-.

En l'àmbit del turisme de negocis, es preveu mantenir el posicionament del municipi com a "destinació de referència" per als viatges de reunions, congressos, convencions i incentius, mentre que en l'àmbit cultural l'objectiu és impulsar les tradicions i festes populars com a atractiu pels visitants. Finalment, el Pla també aposta per reforçar les propostes d'enoturisme i estudiar la implantació del turisme esportiu.