Els treballadors de Codorniu faran vaga els dies 25 i 31 de maig per rebutjar l'ERO, que es podria reduir a 81 afectats

Pla obert de l'entrada principal a les caves Codorniu, on el comitè d'empresa hi ha situat momentàniament una pancarta de rebuig a l'ERO. ACN

Els treballadors de Codorniu han anunciat que faran vaga els dies 25 i 31 de maig per rebutjar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per la direcció. Tot i que inicialment es preveien 93 acomiadaments, empresa i sindicats han acostat posicions per reduir l'afectació a Nuviana, de manera que ara l'ERO englobaria 81 treballadors. Amb tot, després de la reunió d'aquest dijous al matí, les dues parts segueixen distants d'arribar a una entesa pel que fa a les indemnitzacions i prejubilacions, quan les negociacions es troben a la meitat del període previst per llei. Comissions Obreres –sindicat majoritari- ha denunciat que les propostes de la companyia són "del tot insuficients" i lamenten que "no permeten avançar cap a mesures alternatives no traumàtiques". En aquest sentit, CCOO assegura que Codorniu ha ofert una proposta que no garanteix que els treballadors de més edat arribin a la jubilació "en unes condicions dignes".

Després de gairebé tres setmanes de reunions amb la direcció, CCOO exigeix a Codorniu que retiri l'ERO i l'insta a seure "de forma socialment responsable". El president del comitè d'empresa, Antonio Cruces, ha explicat a l'ACN que la firma ha apujat la proposta inicial d'indemnitzacions i que ara ofereix pagar 30 dies per any treballat amb un màxim de 18 mensualitats. Amb tot, els sindicats ho consideren "insuficient" i insten la direcció a pactar els acomiadaments amb indemnitzacions de 40 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats. "És el que entenem que seria acceptable", considera el president del comitè.

L'altre escull en la negociació són les prejubilacions. Inicialment, Codorniu havia proposat prejubilar els treballadors majors de 58 anys, edat que ara ha rebaixat als 57. Amb tot, el comitè d'empresa considera que aquest llindar deixa fora de la prejubilació força gent afectada per l'ERO, de manera que exigeix que s'incloguin tots els treballadors a partir de 55 anys per garantir una sortida de l'empresa "que no sigui traumàtica".

Preacord a Nuviana

Mentre continua l'estira i arronsa entorn les indemnitzacions i prejubilacions, durant les negociacions sí que ha avançat l'entesa pel que fa al centre de producció de Nuviana, a Osca. L'ERO presentat per la companyia preveia tancar aquesta planta, acomiadar els 14 treballadors i traslladar la producció a Raimat Lleida. Ara, però, la direcció ha acceptat traslladar també 12 empleats, de manera que a Nuviana només es rescindiran 2 contractes. Antonio Cruces s'ha mostrat "satisfet" amb aquest pas, que considera que era "obvi".

Si es confirma la reducció d'acomiadaments a Nuviana, l'ERO passarà dels 93 contractes extingits inicialment a 81. Els sindicats, però, no llencen la tovallola i confien seguir reduint la xifra. Per fer-ho, recorden que hi ha deu treballadors que l'any passat van fer els 60 anys i van demanar la jubilació amb contracte de relleu. Ara però, estan inclosos a l'ERO, i el comitè exigeix que es respecti la seva petició inicial. "No es poden vulnerar els seus drets aprofitant un expedient de regulació d'ocupació", ha criticat Antonio Cruces.

Dues aturades de 16 hores

La vaga que aquest dijous han anunciat els treballadors està prevista pels dies 25 i 31 de maig a Sant Sadurní, Esplugues de Llobregat, Lleida, Poblet i Osca, on hi ha convocades aturades que començaran a les 6 h i acabaran a les 22 h. A més d'una setmana per la primera data, però, el comitè d'empresa no descarta que hi hagi un nou acostament entre les parts, tot i que els treballadors han advertit que ara "esperaran" que sigui l'empresa o la mediació de la Generalitat qui els convoqui. També han avisat que només dialogaran si al davant hi tenen "una proposta amb cara i ulls".

Fi de les marques blanques a tercers

Codorniu va anunciar a finals d'abril que deixava de produir per a marques blanques a l'estranger, suprimint així una àrea que representa el 20% de la producció i el 5% de les vendes. La mesura, inclosa en el pla estratègic que la firma va començar el 2015, té com a conseqüència directa l'ERO que ara negocien sindicats i direcció. El gruix d'acomiadaments es preveu a les caves de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), amb 45 afectats dels 209 treballadors que hi ha en aquest centre, mentre que a Esplugues de Llobregat –on hi ha serveis administratius- la previsió és rescindir 20 dels 130 contractes.

Al mateix temps, la companyia ha anunciat altres ajustos estratègics que també comporten acomiadaments en aquest ERO. D'aquesta manera, es preveu el tancament de Nuviana, a Osca, per traslladar la producció a Raimat Lleida, on es rescindirà el contracte a 7 de les 56 persones que hi treballen. Finalment, l'ERO també contempla acomiadar 7 dels 9 treballadors agrícoles de la finca Riudabella de Poblet.

El comitè d'empresa lamenta que l'ajust recaigui sobre els cinc centres de treball de Codorniu SA-, i no sobre totes les empreses del Grup Codorniu. "És cert que en aquests centres hi ha hagut pèrdues els últims tres anys", ha admès Antonio Cruces, si bé ha afegit que "els números no es poden entendre sense fer el càlcul consolidat de la resta de la societat mercantil". Segons Cruces, els resultats consolidats del grup "no són tant dolents". Per aquest motiu, el comitè no descarta "impugnar" l'ERO si al final no s'arriba a un acord amb la direcció.