La recuperació del llegat immaterial es consolida en la Fira del Contraban de Cunit

La recuperació i reivindicació del llegat immaterial i del patrimoni històric local, van ser l’impuls per la creació de la Fira del Contraban de Cunit el 2015 i que enguany ha arribat a la seva tercera edició. Per Jaume Casañas, regidor de Turisme i Patrimoni de l’Ajuntament de Cunit, “la fira forma part de la reinterpretació del model de municipi, que passa per recuperar el patrimoni i integrar el poble a través de la seva pròpia història”.

La singularitat de l’evolució de Cunit, un municipi caracteritzat per la pagesia i un paisatge majoritàriament rural, malgrat la costa, ha estat una empremta important en la seva història.

Avui, per tant, la reivindicació passa per la recuperació d’aquest llegat, que durant les dècades posteriors a la Guerra Civil, va tenir en el contraban, un complement al seu desenvolupament econòmic. “El contraban, va ser clau, per una pagesia que cercava altres formes de supervivència, així per exemple a diferència del succedani que es prenia en altres llocs, aquí teníem cafè”. Es tracta d’un dels exemples recollits en el documental “El contraban a Cunit” que es va impulsar des de la regidoria de Patrimoni en el 2015, que va emetre el Canal 33 i que enguany s’ha pogut tornar a projectar durant la Fira.

Diferents entitats i col·lectius locals, han participat també en la dinamització d’una jornada lúdica i festiva. La nova coordinadora del Carnaval i el col·lectiu InstaCunit, per exemple, han participat en l’organització d’una paella popular i en un concurs de fotografia, respectivament, entre d’altres activitats.

A més, gràcies a col·leccionistes locals, en la fira s’ha pogut gaudir d’una mostra de vehicles i motocicletes de l’època, i també, amb el mateix objectiu de posar en rellevància tota una època, la canalla ha pogut divertir-se amb un conjunt de jocs de fusta tradicionals, que han permès jugar a tota la família. Una mostra d’oficis, la fira d’artesania, una exhibició d’animals de Granja, la cercavila, teatre familiar i el concert de final de festa, amb alumnes de l’Escola de Música de Cunit, van tancar una jornada, que suposa el tret de sortida per a la següent edició. “Hi haurà canvis, com en cada edició, ja que anem aprenen i consolidant diferents aspectes” apunta el regidor, Jaume Casañas, per a qui la necessària vinculació entre patrimoni i turisme, suposa primer una integració pel municipi amb la seva pròpia història i també atraure persones que vulguin venir a descobrir un Cunit que, com cada municipi, té unes singularitats que el fan atractiu, tant per viure-hi com per a visitar-lo.

En aquesta línia, l’Ajuntament, ha editat dues publicacions, sobre el patrimoni i el llegat immaterial, on es recullen les principals rutes de la història local i se senyalen aquells jaciments, masies i indrets destacats. Dues guies, que són una oportunitat per a conèixer el municipi i descobrir o redescobrir el seu valor patrimonial i històric.

Àlbum d'imatges